教育部攜手會研基金會等單位 共同簽署永續發展宣言

為回應我國 2050 淨零排放國家政策目標，教育部推動「部屬館所永續治理與淨零行動推動計畫」，今（13）日於國立海洋科技博物館舉辦「部屬館所與基金會共同永續發展宣言簽署典禮」，攜手會計研究發展基金會等單位，共同簽署永續發展宣言，展現教育體系以公私協力方式，推動永續治理與淨零行動的決心。



教育部終身教育司梁學政司長出席表示，本次宣言簽署象徵教育體系在永續發展上的重要里程碑，代表從理念倡議走向制度化與行動化實踐的新階段。透過整合部屬館所與各個基金會的專業能量，教育部將逐步建立可執行、可追蹤、可持續推進的永續治理與淨零行動模式，深化教育體系在回應氣候變遷與永續發展議題上的角色。



梁學政司長指出，面對氣候變遷所帶來的全球性挑戰，教育不僅是知識傳遞的場域，更應成為培育永續素養與行動力的重要平台。期盼透過此次跨單位合作，讓永續發展與淨零行動從教育體系出發，逐步擴散至社會各層面，發揮示範與引領效果。

會計研究發展基金會王怡心董事長（中）與海洋科技博物館王明源館長（右）合影。（圖／會研基金會提供）





本次簽署儀式以「公私協力、共同承諾」為核心精神，邀集教育部的部屬館所館長、電臺臺長及多家基金會代表齊聚一堂，透過宣言簽署與交流分享，展現教育體系跨域合作、共同推動永續治理與淨零行動的整體動能。

本次宣言簽署，會基會董事長王怡心以數位簽名方式，代表會基會宣示投入推動永續教育、淨零減碳與社會責任行動的長期承諾。王怡心表示，永續發展不僅是理念倡議，更需要制度設計、專業支持與可查證的行動路徑；未來將持續結合教育體系與民間資源，擴大永續教育的影響力。









會計研究發展基金會王怡心董事長（左）與教育部終身教育司梁學政司長（右）合影。（圖／會研基金會提供）









教育部梁司長表示，未來將以本次永續發展宣言為基礎，持續強化部屬館所間的合作機制，並深化與基金會等民間單位的夥伴關係，共同扮演教育體系在永續治理與淨零轉型中的示範角色，為社會培育具備永續素養與行動力的未來公民。





