教育部攜手臺科大成立臺越基地 招生國家隊出動

臺越基地已於今年10月在河內成立辦公室，作為新型專班在越南最主要的招生與跨單位合作據點，提升區域推廣能量。(臺科大提供)

臺越基地計畫主持人、臺科大副產學長楊朝龍在越南峴港投資促進支援中心舉辦新型專班獎學金計畫說明會，現場吸引約80名學生、教師和家長參加。(臺科大提供)

日前臺科大校長顏家鈺(右)與越南國家創新中心(NIC)主任Vũ Quốc Huy簽署合作備忘錄，推動越南學生到臺灣就讀新型專班、規劃雙聯學位、學術交流、海外科研等專業活動。(臺科大提供)

為回應產業界建議擴大吸引優秀國際生來臺就讀以及留用臺灣培育的國際生，教育部推動「促進國際生來臺及留臺實施計畫」，在歐美與新南向國家設置海外基地，由國內大學校院及企業共同推動國際新型專班，擴大海外招生，今年(114年)，教育部委託國立臺灣科技大學擔任「臺灣-越南國際人才循環基地」總召學校，組成科技大學國家隊，前往越南頂尖大學招生。

臺越基地計畫主持人、臺科大副產學長楊朝龍表示，今年由臺科大擔任總召學校，設置臺越基地協助企業與臺灣的科技大學前往越南招生。

楊朝龍指出，他們會前往越南開設華語專班，提供有興趣的越南學生就讀，也辦理教育展，讓越南當地頂尖的學生認識臺灣的學校，同時也拜訪頂尖大學洽談，讓雙方彼此認識，並持續深入越南各地進行說明與交流，宣傳國際新型專班，使專班資訊更透明。

除了招生及宣傳推廣外，臺越基地也著重學生實際就讀與後續發展的銜接，目前已經請多家臺灣知名企業高階主管拍攝磨課師課程，介紹企業的發展，協助學生提前了解企業職務內容，並持續強化線上與實體華語課程，減少因期待落差或語言適應造成的退縮。〈bite〉

楊朝龍說，過去學校都是各自前往越南招生，單打獨鬥，成立基地後，不僅國發基金補助經費，企業也負擔生活費，再由基地統籌協助，成為一個團隊，針對各自的需求協助招生，是一個相當好的旗艦計畫。

楊朝龍表示，臺越基地也與越南國家創新中心簽署合作備忘錄，推動越南學生到台灣就讀新型專班、規劃雙聯學位、學術交流、海外科研等專業活動。

教育部表示，「促進國際生來臺及留臺實施計畫」由國內大學校院及企業共同推動新型專班擴大海外招生，並由國發基金提供「產學獎助金」與企業提供「生活/實習津貼」的鼓勵措施，學生畢業後可留臺工作，計畫預計投入52億元，設置10個海外基地，估計至2030年可招收國際生累計逾32萬人、預計留用人數累計可逾21萬人。