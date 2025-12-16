教育部攜手臺科大推動臺越人才基地 新型專班打造企業導向國際人才循環模式

日前臺科大校長顏家鈺(右)與越南國家創新中心(NIC)主任Vu Qu0c Huy簽署合作備忘錄，推動越南學生到台灣就讀新型專班、規劃雙聯學位、學術交流、海外科研等專業活動。（圖：國立臺灣科技大學提供）

▲日前臺科大校長顏家鈺(右)與越南國家創新中心(NIC)主任Vu Qu0c Huy簽署合作備忘錄，推動越南學生到台灣就讀新型專班、規劃雙聯學位、學術交流、海外科研等專業活動。（圖：國立臺灣科技大學提供）

為因應台灣少子化以及產業對中高階技術人才的需求，教育部於二０二四年起推動國際產業人才教育專班，由政府、產業與大專院校共同投入資源，擴大招收ＳＴＥＭ、金融、半導體等領域的國際學生來台就讀並留台就業。

國立臺灣科技大學十六日表示，受教育部委託擔任「臺灣-越南國際人才循環基地」總召學校，負責跨校協調、招生推廣及在地合作，串接教育與產業資源，在越南北、中、南三區推動新型專班，使台越雙方在產官學研面向形成穩固的人才循環鏈，以實務合作支援企業人力需求並提升台灣產業競爭力。

越南是台灣新南向政策中的重要夥伴，具備龐大的青年人口與良好的學習基礎，在資訊、製造等產業鏈上與台灣往來密切。臺科大校長顏家鈺表示，透過臺越基地的推動與政府支持，臺科大得以進一步聯結越南頂尖大學，使更多優秀學生與師長了解新型專班，協助台灣企業直接從校園端進行選才與育才，畢業後可直接留用，有助於企業降低招募成本並提升用人效率。

顏家鈺指出，許多台商持續在越南擴廠布局，新型專班所培育的學生不僅具備在台灣企業實習與工作經驗，也具備受台灣企業延攬，成為未來外派越南或投入在地台商體系的重要潛力。此模式讓學生在履行留台義務後，仍能延伸出多元職涯發展選項，甚至成為串連台越產業鏈的專業人才。

臺科大多年來深耕越南教育合作，越南學位生為境外生比例中第二多，在此次擔任總召學校後，目前簽約合作、參與開班招收越南學生的企業約有一百五十家，產業涵蓋半導體、資通訊、電子、智慧製造及材料等領域，包括 Nvidia、台積電、日月光、聯發科、美光等知名企業。

臺越基地計畫主持人、臺科大副產學長楊朝龍表示，由於目前越南仍有部分學校師生對專班制度不夠熟悉而持觀望態度，未來將持續深入越南各地進行說明與交流，協助釐清制度內容，使專班資訊更透明，學生可依自身條件及需求做出更明確的選擇。此外，新學年度也將從與台灣具雙聯合作關係的大學中，預先媒合就讀意願較高的學生，以提升整體轉換率。

臺越基地不僅強化台灣在越南的教育合作與海外招生布局，也在產業轉型與人才需求加劇的背景下，協助台灣建立跨國人才供應鏈。臺科大未來也將持續協助教育部，與國內外合作夥伴協力推進專班招生、華語教學等，同時協助企業建立多元穩定的人才來源，為台灣打造更具延續性的國際人才循環模式。