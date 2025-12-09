教育部攜手衛福部設「青少年性教育平台」 國教盟：重要起點
〔記者林曉雲／台北報導〕國教行動聯盟昨開記者會呼籲政府以兒少需求，設立友善單一的求助平台與校園支持，教育部回應已與衛福部共同成立「青少年性教育平台」並規劃匿名諮詢服務，國教行動聯盟青年部今(9)日發聲明表達肯定，青年部執行長李雨函表示，跨部會整合是重要起點，回應了青少年在面對性騷擾、性暴力與數位性暴力時「不知道下一步該怎麼做」的迫切需求。
李雨函表示，後續推動應更聚焦「兒少視角的可近性」，兒少要的不是更多宣導口號，而是一條便利的求助路徑：找得到、看得懂、有人陪，更重要的是，平台設計與內容建置應納入青少年角度的意見與參與，例如建立青少年諮詢機制、使用者測試與回饋迴路，讓政策不再是「大人想像中的需要」，而是「孩子用得上的服務」。
國教盟青年部建議，重新檢視課程安排的優先順序，保障與身體自主、同意文化、界線溝通、求助方法與數位風險相關的教學不被排擠，讓「保護課」成為每個學生都能確實學到的基本能力；強化教材與教學方法，從單向講座與傳單式宣導，提升為情境化、互動式、可練習操作的教學活動設計，例如「拒絕與求助演練」、「同儕壓力辨識」、「網路影像威脅應對」等，讓學生真正具備可應對情境、能實際操作的自我保護能力。
李雨函也表示，政府應建立兒少友善的單一入口，既然已啟動跨部會平台，下一步應把平台「落地」成兒少友善的單一入口，提供清楚的流程引導、匿名諮詢、分流轉介與固定支持窗口，並把校園端必要的立即保護措施一併納入，隔離接觸、支持陪同、避免反覆陳述與二度傷害，確保求助後真的有人接住。
國教盟理事長王瀚陽表示，期待不是一次政策宣示，而是系統性行動的開始，國教盟和青年部願意提供青少年調查與第一線觀察，並參與平台的使用者測試與內容共製，共同建造孩子用得上的「友善求助平台」。
