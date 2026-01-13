教育部攜手館所基金會 啟動淨零行動新里程

教育部攜手各館所和基金會推動淨零行動(中：教育部終身教育司梁學政司長，右：台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，左：海洋科技博物館館王明源館長）

教育部為呼應我國2050淨零排放國家政策目標，規劃辦理「部屬館所永續治理與淨零行動推動計畫」，今天(13日)在國立海洋科技博物館舉辦「部屬館所與基金會共同永續發展宣言簽署典禮」。教育部終身教育司梁學政司長出席並表示，簽署典禮象徵從過去的宣言形式，正式轉化為具體行動，並集結部屬各館所與基金會的力量，正式啟動教育體系公私協力推動永續治理與淨零行動的新里程碑。



梁學政司長指出，這次簽署儀式是一個重要起點，象徵教育部與各館所、基金會對永續發展的高度重視。過去各界都關注永續教育議題，但實際行動仍有待深化，期盼透過此次合作，以公私協力方式共同承諾、共同實踐，攜手回應環境變遷挑戰，也展現教育體系對社會及全球公民責任的承擔。

簽署儀式以「公私協力、共同承諾」為核心精神，邀集教育部部屬館所館長、臺長及多家基金會代表齊聚一堂，透過宣言簽署與經驗分享，展現教育體系跨域合作、攜手推動永續發展與淨零行動的整體動能。教育部表示，面對氣候變遷與永續發展的全球挑戰，教育體系肩負培育永續素養與行動能力的重要責任，未來將透過整合部屬館所專業能量與民間基金會資源，擴大永續教育的影響力，深化社會對淨零轉型與永續發展的理解與實踐。

活動中邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新進行專題演講，以「邁向永續發展的博物館」為題，分享國外博物館推動淨零行動的實務經驗，並提出五個可實踐的方向，包括治理機制明確、能源與碳排管理系統化、永續教育與社會影響、典藏保存與永續並重、對外溝通透明與可衡量。簡又新董事長也進一步以務實面向提出台灣博物館邁向永續發展十件最重要的事，包括把永續納入館務治理與評鑑，而非留在倡議；從高耗能營運結構下手，務實減碳；將氣候調適納入博物館風險管理等多個面向，強調跨域合作在推動永續發展與淨零行動中的關鍵角色。活動後續則另由台達電文教基金會副執行長陳楊文進行案例分享，呈現基金會支持教育場域落實永續理念的具體成果。

參與合作的部屬館所包括國立臺灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國家圖書館、國立臺灣圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺；以及多家基金會包括財團法人台灣永續能源研究基金會、財團法人台達電子文教基金會、財團法人中華民國會計研究發展基金會等單位。

簽署儀式由教育部、部屬館所及各基金會代表共同簽署「永續發展宣言」，各單位在活動背板以數位簽名的方式簽下承諾，宣示攜手推動永續教育、淨零減碳與社會責任行動的長期承諾。教育部強調，永續發展不僅是理念倡議，而是需要制度化、可檢核且可持續推進的長期工程，透過這次宣言，教育部將持續強化跨館合作與政策連結，展現教育體系在永續致力與淨零轉型中的示範角色，為社會培育具永續素養與行動力的未來公民。