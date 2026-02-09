教育部支持服務輔導 讓教保服務展現專業特色

屏東縣長榮百合國小附幼感受收成的喜悅

屏東縣長榮百合國小附幼幼兒體驗從小米穗搓下種子

宜蘭縣南澳國小附幼《小泰雅山中記》主題課程，帶領幼兒走進山林、走進部落

屏東縣長榮百合國小附幼幼兒透過耕地感受大自然的時序與倫理，將收穫回饋給耆老

屏東縣長榮百合國小附幼幼兒感受收成的喜悅

宜蘭縣南澳國小附幼《小泰雅山中記》主題課程，帶領幼兒走進山林、部落

屏東縣長榮百合國小附幼幼兒身著部落傳統服飾

為了落實教育平權並關懷偏鄉及離島幼兒，教育部國教署114學年度持續推動「支持服務輔導計畫」，協助各直轄市、縣市政府結合在地文化打造多元化學習課程，共補助13縣市、476間幼兒園，經費達1,400萬元，希望偏遠及離島地區的孩子，能在優質的學習環境中快樂成長。

教育部舉例，屏東縣政府結合教保輔導團辦理「支持服務輔導」，達成資源整合、專業共享之效，並持續精進全縣教保活動課程。像是長榮百合國小附幼，繼104年之後，在支持輔導計畫協助下，鼓勵幼兒園教師運用在地文化，發展貼近幼兒生活經驗的課程，學校於111年以「matazua共構園生活」方案，發展出「三石共構」包含生態、社會與文化的特色課程，展現幼兒園與部落共構學習模式，再次獲得教育部教學卓越金質獎肯定。

廣告 廣告

宜蘭縣政府推動幼兒園「支持服務輔導」，著重於整合多元資源與跨專業合作，營造支持性學習環境，促進家庭參與並系統化提升教師專業。像是南澳國小附幼，結合部落耆老、青年及文史工作者等三類教學夥伴，與教師和幼兒共構《小泰雅山中記》主題課程，將部落知識與在地生活經驗融入教學，帶領幼兒走入山林與部落。課程從認識「名字」開始，延伸至家屋、小米、祈福、紋面、織布及探訪舊部落等文化主題，建構泰雅生活圖像，不僅深化幼兒的文化認同，也讓教師在族語與文化脈絡中共學共長。

國教署表示，透過支持輔導服務計畫，陪伴偏鄉與離島地區的教保服務人員共同成長，藉由巡迴輔導教授及輔導員的專業投入，提供長期且系統性的協助與引導。盼隨著專業知能逐步累積，教保服務人員得以在實務歷程中持續精進，累積獨立面對教育現場的挑戰能力，展現教保服務人員專業歷程的轉變與深化，促進幼兒全人發展。