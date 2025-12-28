教育部改善校園環境安全 打造孩子安心學習場域典範
為了讓全國中小學生擁有更安全、更舒適、更充滿活力的學習場域，行政院自113至114年投入20億元支持教育部國教署推動「公立中小學校園環境安全改善計畫」，目前已完成超過650件改善成果。國教署表示，這筆經費的挹注，讓許多校園能更進一步提升環境品質，使孩子每天走進校園時，都能感受到更安心、更愉悅的氛圍。
在屏東南方，佳冬國中的孩子每天行經的通廊原本因路面老化略顯不便，如今進入校園時已能看見平整又明亮的新動線。排水改善後，雨天行走再也不擔心濕滑，孩子上下課的步伐自然更加輕鬆。更新後的動線讓教室間的往返更順暢，也讓孩子在日常行走中多了一份安心與活力。
高雄市的正興國小，校園裡悄悄多了一處讓孩子駐足的小風景。原本鏽蝕的女兒牆更新為線條簡潔且安全性更高的鋁合金欄杆，帶有鳥類意象的鏤空設計與校園彩繪互相呼應，讓環境增添童趣與美感，開闊明亮的走道，讓孩子在校園裡活動時更自在、更放心，彷彿整座學校都跟著呼吸了起來。
走進嘉義六嘉國中的教室，最先感受到的是瀰漫在空氣中的舒適感。防水隔熱工程完成後，原本容易悶熱的教室變得乾爽宜人，雨天也不再受滲水影響。學生反映，上課時更容易專注，午後的倦意比以前減少許多。校方指出，如今孩子在教室裡待得更自在，願意多停留討論、分享，活動的節奏也變得更順暢。這些日常的小變化，讓老師們深刻感受到：當學習環境變好，孩子自然會更沉穩、更投入，也更願意開啟新一天的學習。
國教署表示，安全而富含美感的校園，是支持孩子快樂學習的重要基礎。這些改善不只是硬體升級，更是一份對每位孩子的承諾：希望他們每天踏入校園時，都能感受到這裡值得信賴、值得期待。未來國教署也將持續投入，協助各校打造更具溫度與品質的學習環境，讓臺灣每一所學校都成為孩子心中最想踏入的場所。
