教育部放寬專技教師招聘 業界人士轉任2年內須修8教育學分

教育部昨日正式公告修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，放寬支援老師聘任，讓具備經驗且符合資格業界人士轉任特殊科目教師。（示意圖／本報資料照）

因應學校招聘自然科教師不易，教育部昨日正式公告修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，放寬支援老師聘任，讓具業界實務經驗卻無師培經驗或未取得教師證者，從事較為彈性教學工作，新法於11月20日生效，預計115年起聘。曾在業界服務並符合資格者，審核通過後可成為專技教師，待遇比照正式教師，2年內應修畢指定教育專業8學分。

教育部考量目前業界吸引力較強，部分領域例如自然、數學等師培生較少，教育部8月底預告「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」修法草案，明定明定「特殊科目」教師資格，只要具備學士以上學歷，畢業的院、系、所或學位學程需與應聘科別相關； 教師應從事與應聘科別性質相關專業或技術的業界實際工作6年以上。

教育部說明， 專技教師擔任專業科目或技術科目教學者，須專科以上學校畢業，取得與其應聘科別相關之下列資格之一，並具有性質相關專業或技術業界實際工作2年以上者，包括乙級以上技術士證、專門職業及技術人員普通考試以上及格、與前目相當之考試及格。 依職業訓練師甄審遴聘辦法取得與應聘科別性質相關職業訓練師資格，並於職業訓練中心從事訓練工作3年以上。

高級中等學校畢業，取得與其應聘科別相關，且曾從事性質相關專業或技術業界實際工作5年以上者，包括甲級技術士證、專門職業及技術人員普通考試以上及格，與前目相當考試及格。

曾從事與應聘科別性質相關專業或技術業界實際工作6年以上，具有特殊造詣或成就。專技教師擔任特殊科目教學者，應具備學士學位以上學歷，其畢業之院、系、所或學位學程與應聘科別相關。

符合資格者，經教評會通過，由學校報中央主管機關審核，發給專技教師證書。 取得專技教師證書應自取得證書起2年內，應修習教育專業學分班8學分，並取得學分證明，新法於11月20日生效。

