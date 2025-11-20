教育部放寬高中職特殊科教師聘任 全教產批開後門

針對教育部放寬高中職特殊科目專技教師聘任，全教產批評破壞師培制度，教育部開後門不可取。（本報資料照）

教育部修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，針對高中職特殊科目專技教師放寬聘任，全教產今日批評，這是開後門，對大學院校師培機構正在修教育學程中的學生或正準備進入教育職場的師培生不公平，呼籲教育部應馬上解決待遇不佳、尊嚴不足等現況，才能留住教師，人才才不會持續流失。

因應學校招聘自然科教師不易，教育部8月底預告「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」修法草案，明定「特殊科目」教師資格，只要具備學士以上學歷，畢業的院、系、所或學位學程需與應聘科別相關；教師應從事與應聘科別性質相關專業或技術的業界實際工作6年以上。該法案昨天正式公告，並於今日生效。

廣告 廣告

全教產表示，目前高中職留不住教師，人才持續流失掉，應要歸咎於待遇不佳、尊嚴不足等因素，而教育部應要先從教師的本俸、學術加給、導師加給、鐘點費等先行調高才對；教育部放寬專技教師的聘任，讓未取得教師證者於事後修完8學分教育學分，除顛覆以往教學職場難以進入之狀況，也讓社會誤以為人人都可當老師？

有基層教師表示，高中職特殊科目可能是指模具、板金等科目，但若過於鬆綁或開放，也可能會有勞資糾紛，之前已有私立高中職為節省人事費，藉故逼退資深優秀教師，然後再以低薪聘進新進無教師證人員，引人側目，且對學生的受教權很難說沒有影響。

全教產呼籲，教育部應馬上解決待遇不佳、尊嚴不足等現況，才能留住教師，人才才不會持續流失。

更多中時新聞網報導

配套不明 養豬戶拒助清運廚餘

《恨女》王彩樺素顏學藝 自認很會吹

UBA》讓師大單節拿9分 黎明首勝到手