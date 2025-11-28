教育部教學卓越獎今頒獎 桃園高中、龍興國中獲肯定

桃園高中勇奪金質獎。圖：教育局提供

114年度教育部教學卓越獎頒獎典禮於今(28)日在南投縣文化局演藝廳舉行，桃園市優質教育團隊榮獲教育部肯定，並橫跨不同教育階段別，各校方案均融入學校在地特色，做為全國的標竿。桃市桃園高中及龍興國中2校奪得1座金質獎及1座銀質獎。

桃園高中以「SEL心創藝」為主軸勇奪金質獎。圖：教育局提供

教育局表示，隨著時代的進步更要強調人與人間的溫度，桃園高中以「SEL心創藝」為主軸勇奪金質獎，整合108新課綱核心素養，培育社會情緒素養，讓教育超越分數框架，透過愈跨愈美愈創藝，設計出「3S3R學習模組」與「SEL 3軸課程」的學習鷹架，並以跨域美感結合社會情緒學習理論2.0，引導學生成為具社會責任感的公民。

龍興國中勇奪銀質獎。圖：教育局提供

教育局指出，族群多元化是桃園的一大特色，龍興國中發展「We are the world~龍興我的家」方案課程摘下銀質獎，以營造友善的跨族群學習氛圍出發，建構「WORLD 5力」，鼓勵學生探究自身文化背景，涵養學生公民意識，落實學校成為平等的學習社群，建置友善的跨族群文化環境，讓學生欣賞差異尊重多元的世界觀。

龍興國中發展「We are the world~龍興我的家」方案課程摘下銀質獎。圖：教育局提供

教育局長劉仲成表示，恭喜獲獎團隊為桃市優質教育立下標竿，也希望桃市所有的學校都能從推動品牌學校著手，發展學校特色，該局也會持續投入資源，提升教師專業知能，並營造優質學習環境外，也希望持續精進桃市整體教育情境，讓親師生都能有所成長。

