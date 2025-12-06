教育部教學卓越獎頒獎 尚仁國小榮獲金質獎

教育部「一一四年度教學卓越獎」頒獎，基隆市尚仁國小以「楓香LEAD．領航啟未來」方案榮獲金質獎。（基隆市政府教育處提供）

記者楊耀華／基隆報導

教育部「一一四年度教學卓越獎」頒獎，基隆市尚仁國小以「楓香LEAD．領航啟未來」方案榮獲金質獎，並獲得六十萬元獎金。

尚仁國小「楓香LEAD．領航啟未來」教案以自我領導力教育為主軸系統，融合SEL、PBL專題發表、參與式校園改造、國際教育姊妹校交流，研發出「LEAD」四力課程，Listen覺察力成為內在覺察者、Empower影響力成為自我賦能者、Actualize實踐力成為行動實踐者以及Develop領導力成為卓越領導者。

尚仁國小教學團隊指出，透過LEAD課程，學生的多元表現優異，從體育競技、音樂藝術到語文素養與專題研究，學生主動參與團隊合作，展現出跨領域實踐力與積極參與精神，充分體現「從學習走向行動，從校內走向世界」的教育願景，展現自信的光芒，讓每個孩子都能成為更好的自己。

尚仁國小學生說，以前生氣時常會跟其他同學起衝突，老師教我們學會為自己的情緒負責、傾聽與同理，不再將過錯歸咎於他人，化解誤會；另有六年級的學生說，參加學校辦的學術研討發表會，從生活中發現並探究問題，自己設定主題、研究動機、方法與結果，尋找合適策略並且完成任務，很有成就感。