教育部教學卓越獎 中市4校勇奪3金1銀

臺中市立文華高中榮獲金質獎

教育部114年度教學卓越獎揭曉得獎名單，臺中市立文華高中、臺中女中及新社區福民國小榮獲金質獎，惠文高中榮獲銀質獎；教育局長蔣偉民指出，鼓勵各校以「創造思考」、「學以致用」、「寓教於樂」、「適性學習」作為主要核心價值，讓孩子擁有共學共好、追求幸福的能力，他肯定今年四所獲選教學卓越獎學校，並鼓勵所有學校持續精進課程與教學品質。

蔣局長表示，榮獲金質獎的文華高中以永續發展和SDGs議題為核心的「炭」生永續IMPACT方案，透過跨學科、科技創新與國際合作，培養學生具備問題解決、跨文化合作能力及全球視野的未來人才；惠文高中則以 Links 語翼行動展翅方案榮獲銀質獎，呼應十二年國教「自發、互動、共好」核心，透過語言學習、志工服務與跨文化交流，培養學生深化社會責任、拓展國際視野，成為具全球素養的跨境行動家。兩校在課程設計及學習成果都表現優異。

教育局也提到，金質獎得主的臺中女中透過「藝遊衛境GREEN—跨界綠皮書」方案，運用人文地景資源，結合藝術、課程共構與國際參與，形塑擁有在地與全球關懷胸襟、具備公民意識與行動能力的綠色公民；此外，新社區福民國小提出「白毛山奇幻之旅 VIEW見那群山」方案，融合在地文化與生態教育，透過混齡教學、戶外探險與跨領域學習，培養學生自主學習、問題解決能力以及生態保護與社會責任，一舉獲得金質獎的肯定。

教育局強調，期許獲獎學校課程創新、跨域整合及鏈結國際的成功經驗能成為學習典範，影響更多教育夥伴精進課程及教學品質；教育局也將持續投入資源，鼓勵各校共同努力，攜手推動教育的持續革新。