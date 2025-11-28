教育部教學卓越獎 南投雙金創歷年最佳成績

【記者林玉芬/南投報導】教育部114年度校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎典禮28日在南投縣文化局登場，南投縣2位校長、2所學校榮獲金質獎，創下歷年最佳成績。



教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎是教育界年度盛事，被譽為「教育界的奧斯卡獎」，給予得獎學校無上的榮耀與鼓勵。校長領導卓越獎選出20位優秀校長，教學卓越獎19個團隊獲金質獎，21個團隊獲銀質獎，金質獎團隊可獲得60萬元獎金、銀質獎可獲得30萬元獎金。教育部部長鄭英耀與南投縣副縣長王瑞德到場祝賀，並感謝得獎者對於教育的熱情與奉獻。

鄭部長表示，感謝在第一線辛勤付出的教師及教育工作者，今天頒發的每一項殊榮，都是校長、老師們用熱情灌溉、以行動實踐教育理想的最佳證明。教育部打造優質的教育環境，讓教師的專業得到尊重與保障，學生受教權益得到最妥善的照顧，讓教育部成為每一位教育工作者最溫暖、最有力的支持後盾。

王副縣長表示，恭喜20位獲獎校長及各縣市入圍學校團隊到南投接受表揚，期望各縣市藉由參與校長領導卓越獎與教學卓越獎的評選，彼此觀摩、推廣及分享優良的領導與教學方案，提升教育品質與競爭力。

南投縣鯉魚國小榮獲全國教學卓越獎國小組金質獎；社寮國中榮獲全國教學卓越獎國中組金質獎，雙金報喜；前南投高中傅國樑校長及秀林國小楊清豐校長榮獲校長領導卓越獎，樹立教育典範。

傅國樑校長教育理念「以人為本、多元適性、全人教育」，彰顯學習者主體性、獨特性、可塑性，每一位學生都是不一樣的獨特個體，各自擁有多元智慧與性向，「努力不是要超越別人，而是要成為更好的自己」，推動「學術、技藝、體藝」金三角教育目標，讓學生都能適性發展。

楊清豐校長尊重學生特性，營造支持學習環境；強調全人發展，發展多元適性課程；重視學生進步，提供即時回饋肯定；鼓勵家長參與，建立良好溝通關係；持續創新改進，鼓勵教師專業發展。

鯉魚國小課程方案透過GATE方案課程拓展國際視野、體驗走讀人文、創新科技應用、涵養生態素養，讓躍動的鯉魚之子揚起榮耀的水花，跨越龍門，成為美麗世界的好公民。

社寮國中讓學習走入真實，讓世界融入課程，以「創意x美感、扎根x品格、探究x科技、多元x國際」為核心，結合學生圖像中的五大核心素養，讓學生跨越學科與領域的界限，探索未知並解決真實問題，點亮無限可能。

縣府教育處表示，南投縣2位校長榮獲領導卓越獎、2校榮獲教學卓越金質獎，感謝校長及學校教師對教育的用心與付出，以及團隊教學力的展現，從教師專業成長、團隊合作、創新教學、適性輔導，啟發孩子的學習興趣，在感動的教學中成就生命的美好。

