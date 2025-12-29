教育部教學實踐研究計畫 中大獲選件數居大學之冠

中央大學有10件計畫獲得教育部肯定。(中央大學提供)

教育部日前公布「113年度教學實踐研究績優計畫」，中央大學在全國1,848件競爭激烈的計畫中，共有十件計畫獲選為「績優計畫」，獲獎件數高居全國大專校院第一。

中央大學教務長林志光表示，獲獎計畫主要展現三大教學亮點，包括「接軌前瞻科技」，資工系教師群成功將艱澀的工程理論，轉化為引人入勝的數位學習體驗；其次是「呼應雙語政策」，語言中心教師透過創新研究，打造更具成效的全球化學習環境；以及「在地連結與實作」，人文與工程領域教師將桃園在地文化與戶外實踐融入課程，帶領學生走出教室，落實大學社會責任。

中央大學指出，本次獲獎的十位教師在人文社科領域方面，中文系康珮教授、哲學研究所蘇子媖助理教授及經濟系鄭保志教授，致力於人文創新、思辨實踐與社會議題結合。資訊工程方面，資工系陳國棟教授、周立德教授及林家瑜副教授分別針對數位實境、網路科技及AI人才培育進行創新；此外，學習與教學所詹明峰副教授鑽研教學成效檢證，土木系林遠見教授帶領戶外實踐，語言中心王瓊瑤助理教授與陳若盈助理教授則深耕EMI雙語政策及創新語言教學。