教育部整修國中小老舊廁所 目標年底完工1988棟

記者黃朝琴／臺北報導

教育部推動公立國中小老舊廁所整修工程計畫，去年進行1988棟改善工程，今年底前將陸續完工，可望協助地方政府改善學校老舊廁所，讓學生能安心使用。

教育部今（11）日表示，廁所是孩子校園生活中不可或缺的重要空間，也是維護學生安全與健康的關鍵場域；為讓中小學生擁有更安全、明亮、舒適的如廁環境，國教署民國105年起推動「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，協助地方政府改善老舊廁所。

教育部指出，近年逐步改善與持續投入，112年至113年底共投入經費約新臺幣40億元，核定1491棟老舊廁所改善工程；113年底再獲行政院支持，自114年起推動1988棟改善工程，預計於115年底前陸續完工，持續提升校園整體環境品質，打造更安心友善的學習環境。

臺中市西屯區西屯國小原本的廁所昏暗狹窄，經過整修後，以柔和色彩搭配自然光，通透明亮的空間，讓孩子踏進去就感到舒心，更寬敞的動線、友善的無障礙空間，讓每個孩子都能自在使用。

臺南市北區開元國小以黑面琵鷺、梅花鹿、臺灣黑熊等意象打造具自然生態特色的性別友善廁所，孩子在使用廁所時，彷彿置身生態環境中，不僅感受設計美感，性別友善廁所也讓孩子在潛移默化中學會尊重環境與重視個人隱私。

基隆市百福國中結合美感教育將廁所改造，透過空間更新，引導學生在日常中進行學習與思考。學校透過設計相關課程，引導學生從使用需求出發，共同討論廁所空間的功能與美感，並以小組形式交流設計想法，運用3D建模呈現構想。整體設計兼顧美學、實用與永續概念，優化隱私與安全，打造明亮、友善且具教育意涵的如廁空間。

國教署提到，舒適而具美感的廁所，不只是便民設施，更是支持孩子健康成長的基礎，未來將持續與地方政府合作，讓學校的每個角落都變得更安全、更友善，讓孩子能感受到安心自在與溫暖。

基隆市百福國中以木紋、清水模塗料與白灰色調為基底，搭配橘色、藍灰亮點，營造溫潤。（教育部提供）

臺中市西屯國小以活潑色彩與自然通風營造舒適氛圍，小便斗並依學童身高調整。（教育部提供）

臺南市開元國小以黑面琵鷺為主題，改造忠誠樓老舊廁所。（教育部提供）

基隆市百福國中結合弧形書架、金屬網格與光影層次，重塑廁所為美感場域。（教育部提供）

臺南市開元國小設置性別友善廁所，提供安全、舒適且兼具隱私的如廁空間。（教育部提供）