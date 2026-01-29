教育部數位人文智慧領航計畫分享會 長榮大學榮獲4個獎項





教育部推動數位人文跨域人才智慧領航計畫，引導大專校院在AI時代發展智慧科技應用於人文價值與跨域實踐，於中央大學舉辦數位人文雲起分享會，有31所大專校院及學者分享成果。長榮大學「智慧健康人文跨域計畫：AI+與新台客的相遇」，有3位老師獲獎、修課學生獲得優秀青年學者獎，表現優異，成果獲得評審們肯定。

數位人文創新人才培育計畫，匯集數位科技特性與人文社會本質，探索數位人文整合素養、方法與內涵，透過優質課程與凝聚社群，引導學生以數位科技及量化分析技術強化人文社科知能，培育具有國際視野、豐富涵養和具科技知能競爭力數位人文創新人才。計畫目標架構為創新素養範式，建置發展環境，培育跨域人才，拔擢教研典範。

數位人文雲起分享會有31所大專校院及學者參加，各校分享課程設計、跨域教學模式、數位工具應用與學生培育策略等經驗，讓參與師生看見數位人文如何從教室走向社會、從概念化為作品。展現師生實踐跨領域對話，啟發共創的成果。使學生在AI時代兼具跨域整合能力、數位應用技能與深厚的人文素養。

長榮大學「智慧健康人文跨域計畫：AI+與新台客的相遇」，學生們透過與東南亞新住民與移工訪談、機構場域交流等方式，從中蒐集新台客在台期間所遇到的健康議題，理解他們多元的文化背景，並學會真正去尊重不同的文化，再運用專業與生成式AI協助新台客改善健康、心理、營養等問題。

數位人文雲起分享會，學生以人文關懷為出發點，將科技應用於健康、心理、翻譯、文化、教育等情境中。醫管系學生運用AI設計未來行銷方案，規劃智慧穿戴設備與多語照護平台構想，期望協助外籍移工在工作中正確操作並掌握身體負荷。心理系學生則設計AI心理支持機器人，透過訪談新住民與移工，回應其生活適應與情緒支持需求。翻譯系學生以印尼文化為題材，訪談新住民與在台留學生，並製作適合新住民孩童閱讀的繪本。

活動也公佈人文青石獎得獎名單，長榮大學計畫教師團隊獲3個獎項。醫務管理學系秦兆瑋副教授榮獲科技類疾風獎－銀獎、健康心理學系藍菊梅副教授榮獲教育類凌霄獎－銅獎、保健營養學系陳芳霈助理教授獲得推廣類芳馨獎－銅獎，修課學生則獲得優秀青年學者獎，表現優異，成果獲得評審們肯定。

