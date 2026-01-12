教育部數位人文跨域人才智慧領航計畫 展現亮眼成果

記者劉昕翊／綜合報導

教育部推動「數位人文跨域人才智慧領航計畫」，引導大專校院在AI時代發展智慧科技應用於人文價值與跨域實踐；今（12）日在國立中央大學依仁堂舉辦「數位人文雲起分享會」，展現學校師生實踐「跨領域對話，啟發共創」的亮眼成果。

此次分享會集結31所前後期參與計畫的大專校院及各界學者，由各校分享課程設計、跨域教學模式、數位工具應用與學生培育策略的第一線經驗，讓參與師生看見數位人文如何從教室走向社會、從概念化為作品。教育部資科司長吳穎沺表示，AI時代看見人文社會數位人文發展的其他可能性，對學生而言，是把能力長在身上、能把資料說清楚、把故事講動人、把創意做成作品，進而提升未來在內容產業、文化科技、公共政策、行銷傳播、產品設計、資料應用與AI服務等多元領域的競爭力。

其中，國立臺東大學「山海文化互動遊戲企劃」，學生走入部落與山海之間，透過田野調查蒐集原住民文化知識，並在訪談、紀錄與整理的過程中，學會以尊重與同理去理解文化脈絡；回到創作端，學生把故事化為可互動的遊戲機制與數位敘事，運用腳本設計、介面互動與原型工具，讓文化不只被「保存」，更能被「體驗」。

另外，中原大學「桃仔園生態敘事數位創作專題」，學生從在地生態議題出發，走訪環境、觀察物種與土地關係，將「生態」從課本名詞轉成與日常緊密相連的生命經驗；在創作階段，學生結合影像、聲音、文字與數位工具，把環境資訊轉化為可閱讀、可感受的敘事作品。

此外，分享會也將前期16校已發展的10個微學程與11個學分學程、教師們的教學心法與課程設計成果，出版《數位人文未來圖誌》、《數位人文武功祕笈》及《數位人文跨域轉型》3本專書，系統性整理教學現場的觀察、省思與實踐成果，提供教師課程轉型與跨域教學的重要參考，展現人文與科技共構未來教育的多元樣貌。

