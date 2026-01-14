教育部數位學習績優徵選 新北獲獎數全國3連霸

記者林普天／新北報導

教育部「數位學習績優徵選」成績揭曉，新北市再度拿下全國最多獲獎件數，連續3年總獲獎數蟬聯全國第1！其中，新北市數位學習推動辦公室榮獲教育部數位學習「領航獎」及「因材網進步縣市」殊榮；金龍國小亦獲「領航獎」肯定，另有績優教師3位、績優教案14件脫穎而出，展現新北長期深耕智慧教育的扎實成果。新北市長侯友宜肯定教育團隊以數位力回應教學現場的需求，讓學習更有效、更有感。

侯友宜表示，新北市推動數位學習，除了建置設備與平臺，也結合行政團隊、教師與校長專業社群，以及家長夥伴的共同投入，才能真正落實在課堂中。市府攜手28所典範學校共創「數位學習圈」，透過公開授課與實作分享，讓好課程走進每間教室。此外，新北持續強化基礎建設與校園網路維運，在教育部「縣市網路中心維運計畫」中，新北市教育網路中心已經連續2年勇奪「全國特優」，以穩定的數位基礎支撐全市師生教與學，展現深耕30年的專業能量。

新北市教育局說，新北市以「科技輔助學習、素養導向教學」為核心策略，透過教師增能研習、創新數位特色課程與數據治理支持，讓數位學習真正走進教室；未來持續推動AI與數位學習應用，強化親師生數位支持系統，攜手師生一起邁向新科技、擁抱新學習。

新北市長侯友宜肯定教育團隊以數位力回應教學現場的需求，讓學習更有效、更有感。(新北市教育局提供)