教育部斥5.3億改善無障礙校園 核定582校落實教育平權

教育部國教署推動改善無障礙校園環境計畫，114年已核定改善無障礙設施計582所學校，補助經費總計5億3540萬元。圖為台南市佳里國小改善無障礙坡道。（國教署提供／林縉明台北傳真）

為落實教育平權、強化校園共融力，教育部國教署積極推動「改善無障礙校園環境計畫」，並全面盤點全國高級中等以下學校無障礙設施現況，協助各直轄市、縣市政府與學校改善動線不良、無障礙空間不足等問題，114年已核定改善無障礙設施計582所學校，補助經費總計5億3540萬元。

為協助公立高級中等以下學校及特殊教育學校有效改善無障礙設施設備設置，國教署於113年1月發布「公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備盤點實施計畫」，明訂學校自行清查、各主管機關盤點，及學校盤點結果填報與主管機關覆核相關機制。

廣告 廣告

根據統計，高級中等以下學校無障礙設施盤點結果合格率為61％，113年已完成3600所學校清查、入校盤點及主管機關覆核作業。執行成果包含無障礙電梯更新、改善無障礙坡道及設置樓梯扶手等項目，114年已核定改善無障礙設施計582所學校，補助經費總計新臺幣5億3540萬元。

台中市九德國小為例，教學區與操場之間存在高低差，且原有通路鋪面老舊、排水不良，使用輪椅或拐杖的身心障礙學生，每次移動都格外辛苦，甚至需繞道遠行或仰賴他人協助，嚴重影響日常活動與上課出席的便利性。經國教署計畫補助後，校方針對問題路段進行全面整修，順利銜接通行路徑，大幅提升使用者的自主性，也讓全體師生在日常移動過程中感受到更安全。

台南市佳里國小行政大樓一期ABC三座樓梯自93年開始使用至今，木製樓梯扶手老舊，不符合無障礙設施規定，另外綜合球場挑高，且缺少無障礙坡道，為保障身障孩子學習權益，改善前開之區域，將行政大樓樓梯既有木製扶手拆除，新增不鏽鋼扶手及止滑設置，綜合球場建置無障礙坡道，以利身障學生，皆可通達至操場上課。

更多中時新聞網報導

NBA》尼克6連勝喊卡 金塊馬刺突起

康康助卡古創業開啟善的循環

鍾潔希唱回大馬 曝升格當婆婆