教育部智慧創新與極客挑戰賽 AI結合醫療永續亮眼成果

教育部頒獎表揚2025智慧創新跨域競賽及極客挑戰賽獲獎團隊

教育部資訊及科技教育司司長吳穎沺表示，競賽培養學生接軌真實場域的能力

臺北科技大學團隊作品獲得智慧機器科技組第一名暨跨域整合特別獎

輔仁大學、臺北商業大學、臺北醫學大學跨校作品獲得體感互動科技組第一名暨跨域整合特別獎

AI職能治療智慧輔助系統是為中風患者和高齡長者打造的AI智慧復健平臺

虎尾科技大學「AI智慧分類機器人：銀齡小助手」獲得數位永續科技組第一名

「AI智慧分類機器人：銀齡小助手」是一項結合AI影像辨識與機器人技術的智慧垃圾分類系統

國立陽明交通大學「語言模型越獄攻擊偵測與防禦系統」作品獲得數位運算科技與創新應用組第1名

本屆競賽共有來自全國32所大專校院、171名跨域創作與程式設計高手獲獎

教育部舉辦「2025全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」及「2025 ITSA全國大專程式設計極客挑戰賽」頒獎典禮，今年共有來自全國32所大專校院、171名跨域創作與程式設計高手獲獎。典禮除頒發獎狀及5,000元至10萬元獎金鼓勵學生表現外，也同步展出得獎作品與計畫成果。

擔任頒獎人的教育部資訊及科技教育司司長吳穎沺表示，本屆「智慧跨域創新實作」及「極客挑戰」競賽皆有令人驚艷的作品，兩項競賽不僅培養學生接軌真實場域的能力，更強化動手實作、發現問題與提出創意解方的能力。在AI時代，能跨域思考並以人本角度解決問題的能力尤其重要。

教育部指出，今年獲獎隊伍在 AI、永續科技及智慧醫療資安等領域表現亮眼。其中，體感互動科技組第 1 名並獲跨域整合特別獎的「AI職能治療智慧輔助系統」，由輔仁大學、臺北商業大學及臺北醫學大學組成。學生嚴裕堯說明，該系統為中風患者與高齡者打造，使用手機或平板鏡頭即可辨識肢體動作、分析復健成效並提供即時語音回饋。系統也可自動生成復健報告供治療師遠端查看，有助減少長者往返醫療院所的負擔。團隊接下來將推動TFDA認證，並與醫療院所API串接，朝遠距臨床決策輔助邁進。

團隊成員吳家同表示，這次獲獎讓他深刻體會到，成功團隊的關鍵在於「分工」。跨域合作讓成員更信任彼此的專業，使溝通與協作更順暢。面對時間管理及多項挑戰的過程，也都是團隊磨合的重要歷程。參賽讓他不僅學會打造創新系統，更提升了溝通與合作能力，是最大的收穫。

其他獲獎團隊還包括智慧機器科技組第1名的國立臺北科技大學學生團隊作品「雙後驅電車智慧電子差速控制系統」，國立虎尾科技大學「AI智慧分類機器人:銀齡小助手」獲數位永續科技組第1名；數位運算科技與創新應用組參賽隊伍競爭激烈，第1名由國立陽明交通大學的「語言模型越獄攻擊偵測與防禦系統」獲獎。