教育部校事會議修法增「過濾機制」 全教總轟毀師滅校、踐踏尊嚴
校事會議制度引發濫訴爭議，教育部昨預告修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》與《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，增訂溝通先行、匿名不受理、受理決定處理規範等條文，對於受理與否，須由校長邀校事會議教師代表、家長代表及專業人員開會決定。全國教師工會總聯合會（全教總）今（11/22）表達強烈譴責，認為這兩份草案無助解決學校困境，而是對教師職業尊嚴的踐踏，未來只會讓投訴案件無限小案大辦，甚至變本加厲，治絲益棼。
全教總透過新聞稿表示，教育部在《解聘辦法》草案中，逾越授權讓檢舉案件須「援引《考核辦法》第6-1條」，進行長達2至3個月的直接派員調查、製作調查報告並報主管機關備查，與學校依據目前現行考核辦法，將平時考核獎懲結果報主管機關核定程序嚴重競合。草案將讓同一件情節輕微之投訴事件，被兩套程序同時綑綁，更加深學校困境，讓教師更茫然。
全教總指出，教育部長鄭英耀於修法前多次對外表示，此次修法重點就是要解決大小案都進校事會議的濫訴問題，然而草案所增訂的決定受理與否機制，卻是由校長從校事會議5人中，找其中3人來決定，實質效果與現行做法相同，根本是疊床架屋。如此取巧作為，讓鄭英耀的承諾成為如同「烏龍踅桌」，令人遺憾。
全教總質疑，此次教育部預告《解聘辦法》草案，能夠避免無成本濫訴、透過輿論無限上綱，或任人網路公審的亂象嗎？從草案內容看不出教育部維護教師受正當程序保障的決心，更無提供無辜受牽累教師相對之補償機制。即使增訂溝通先行、匿名不受理等條文，實際上毫無阻卻濫訴行為的功用。
全教總強調，當社會關注教師荒問題，當基層教師受校事會議之亂所苦，此次修法仍無法阻止無成本檢舉、網路公審或輿論無限上綱，未來還能期待誰願意站上講台？教育部不是在修法，而是在加速教師退場。若教育部執意強行通過這兩部「毀師滅校」草案，當教師的最後一絲尊嚴都被踐踏，受害的絕對不是老師，而是每一個孩子的教育未來。
