教育部校事會議改革新制上路 學生團體EdYouth：對刪除匿名檢舉感到擔憂

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部於昨(12)日修正發布中小學校事會議改革方案，​​EdYouth台灣一滴優教育協會今日發聲明指出，肯定「新增輔佐人參與制度」及「建立親師生溝通預防機制」的修法方向，理解教育部試圖回應校園事件處理制度在實務運作上所面臨的困境，此次修法雖試圖解決校園事件處理「小案大辦」的問題，但仍對全面刪除匿名檢舉感到擔憂。

EdYouth理事長蔡其曄表示，在現今校園仍普遍存在權勢不對等的情況下，修法應充分考量校園師生關係的特殊性。倘若未能同步建立足以讓學生信任的保密與外部處理機制，刪除匿名檢舉恐將使校園事件「被看不見」，而非真正被解決。

廣告 廣告

蔡其曄指出，「完善保密責任與程序保障」的修法方向雖立意良善，但過去已有多起校園案件，例如台中豐原高中案，校方多次外流學生輔導紀錄等個人資料，顯見學生隱私與安全尚未獲得完善保障，而教育局及學校則明顯違反「個人資料保護法」的保密義務。

EdYouth常務理事洪振翔表示，教育部既已修法，應確實健全主管機關監督機制，以遵守「個人資料保護法」，主管機關應定期或不定期稽核公務機關之個人資料保護管理事項實施情形，確保「校事會議」制度在保障教學品質的同時，亦能真正維護學生受教權益。

洪振翔指出，針對近期多項政策因欠缺充分溝通而接連遭到教育現場反彈，教育部於修正草案預告期結束前、公聽會結束後，仍未邀集學生團體、兒少代表與相關民間組織參與，故呼籲教育部在落實修法配套前，應持續廣納意見。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》校事會議改革新制拍板 鄭英耀：應可大幅降低案件數量

獨家》雲林張家掌控北農將改選 全國農會要求基層農會繳股份委託書才可領獎勵金

今晨強烈冷氣團達標 鄭明典揭一不尋常：實在不太通

台灣東部海域21:31規模5.3地震 最大震度3級

