教育部核准台東大學設護理系 明年祭12萬元獎學金留才

台東醫療人力不足，雖然有醫院陸續引進智慧系統代替人力，不過還有許多照顧病人的護理工作需要人力，台東缺乏培養在地人才的護理學校，人才流失。

經過地方2年來的爭取，教育部終於審查通過在台東大學設立護理學系，明年招收35名學生，以在地學生為主，師資和設備以及實習場域由台東馬偕醫院負責，而且畢業後就能在地就業。

台東大學校長鄭憲宗提到，「也提供了很多的獎學金，讓孩子們能進到我們護理系後，從一進來到畢業，都有生活以及獎助金的補助。」

廣告 廣告

縣府表示，台東的護理人才終於能在地培養，有好的開始；而縣府今年8月已經提出明年要補助醫院護理人員類偏遠地區加給，這個月又宣布要幫衛生所部份醫護人員升等調薪4000元，希望運用各種人才補助措施提昇台東的醫療品質。

台東縣長饒慶鈴說明，「醫生跟護理長都肩負最重要整個衛生所最重要的任務，所以我們幾乎是全面讓醫生和護理長，都能夠升到他最好的職位。」

台東大學表示，目前師資來源除了馬偕醫院推薦，也希望有興趣協助培育台東醫護人才的專家學者也能來參與任教。

更多公視新聞網報導

遊台東鸞山部落11人被蜂螫 2人送醫前無呼吸心跳

台東鐵花村深夜大火 火車木屋全面燃燒無傷亡

罕見野生鴛鴦 台東大學生態池現蹤

