教育部核准3私大 設半導體學士學位學程

半導體產業人才荒，企業與政府在台大、清大、陽明交大等6所國立大學，陸續成立研究學院或產創研究學院，培育碩博士高階人才。

中原大學2年前獲准成立半導體產業學院，是首間設立的私立大學，115學年度再獲教育部核准成立半導體產業學士學位學程，將以封測為重點。

中原大學半導體產業學士學位學程主任郭泰辰說明，「把重點強調在後面的封裝測試，那這個就是做為一個區隔，還有讓學生做為一個intern，也就是到業界去實習。」

中原表示，透過模組化課程與業界實習，讓學生理解產業核心技術與實務運作脈絡。而不止中原，南華大學和亞洲大學在115學年度，也獲准成立半導體應用學士學位學程。

亞洲大學副校長蔡秀芬表示，「它是一個比較全方位、上中下游的半導體人才，亞大這邊都很想要把它涵蓋住的部分。」

亞大表示，半導體所需人才很多，希望培育能立即投入產業的應用人才。不過升學輔導專家直言，目前看來，私立普大開的半導體學士學位學程，和幾所科技大學在做的學程相近。

大學問執行長魏佳卉指出，「他們不可能去做像頂大那樣子，第一個是研發，那真的很難，基本上你大學部可以念得起來的，大概就是私校這個普大，應該都均標左右的這種學生，大概就封測，那封測其實就是科大的強項啊，明新、龍華都是封測啊。」

3所私立普大的半導體學士學位學程，首屆只核准一班，未來有可能再申請增加，魏佳卉認為，這是少子化下私校調整的招生策略之一。