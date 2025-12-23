教育部樂齡學習政策訪視 宜蘭延續特優佳績

教育部樂齡學習政策訪視，宜蘭縣再度延續特優等第，展現優異成果。縣府教育處代理處長陳金奇在縣務會議將榮耀獻給代理縣長林茂盛，共享成就。（記者董秀雲攝）

▲教育部樂齡學習政策訪視，宜蘭縣再度延續特優等第，展現優異成果。縣府教育處代理處長陳金奇在縣務會議將榮耀獻給代理縣長林茂盛，共享成就。（記者董秀雲攝）

教育部辦理一一四年全國樂齡學習政策訪視，宜蘭縣再度延續特優等第，展現優異成果。縣府教育處代理處長陳金奇今（廿三）日在縣務會議上將榮耀獻給代理縣長林茂盛，共享成就。

代理縣長林茂盛表示，「樂齡漫旅．學習宜蘭」象徵宜蘭推動樂齡教育的核心精神：讓長者在熟悉的山海風景中，以自己的步調自在學習、享受生活。縣府多年來打造友善終身學習環境，規劃兼具文化特色與趣味性的課程，促進長者健康、文化生活與科技應用，持續延續教育部特優肯定。未來縣府將持續精進樂齡學習服務，永續經營各中心據點，優化高齡學習方案，讓宜蘭成為長者安心生活、快樂學習、充滿希望的友善城市。

自九十七年設立樂齡學習中心以來，宜蘭縣推出多元課程，包括繪畫，樂齡美展、祖孫共學及音樂輔療、天才老爹、在地思想起、生命記憶等文化主軸課程，讓長者在熟悉土地上快樂學習，展現活力。