教育部海外圓夢計畫 引領青年赴日見習地方創生

「小鎮再生中」圓夢專案發表會

學員將把在宮城縣累積的經驗與感受轉化為具體行動

島讀生活商行獲選教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」，帶領20位青年赴日本東北宮城縣，展開為期15天的地方創生培訓與見學行程，並提出「D-4-10 小鎮再生中」圓夢專案，深入觀察日本地方社會如何在制度、產業與生活層面，回應人口減少與城鎮轉型的挑戰。

本次活動透過農山漁村產業政策與地方創生課程，理解日本政府與民間協力推動地方創生的制度脈絡，並學習如何將政策概念轉化為可落地的實踐行動。從品牌稻米「伊達正夢」的生活化推廣，到制度設計與實際案例解析，團隊看見宮城縣如何在歷史文化脈絡中重新定義地方價值，並反思其對台灣地方發展的啟發。

島讀生活商行表示，團隊也走進鳴子溫泉鄉，參訪溫泉觀光協會、木芥子職人工坊與青年創業空間，深入理解產業、工藝與生活文化如何成為地方再生的核心。學員們體會到，地方創生不僅仰賴自然資源，更關鍵的是「人、產業與土地」之間長期建立的連結，以及在日常中累積的信任關係。

在栗原市花山地區，團隊進一步觀察極限村落的創生實踐，透過空屋活化、關係人口招募與移居策略，理解即使在資源有限、人口持續流失的條件下，地方仍能以行動回應現實挑戰。社團法人花山網絡等地方組織所扮演的「協調者」角色，也讓團隊深刻體會，地方創生需要透過組織化經營，才能讓理念轉化為可長可久的事業。

行程後段前往大崎市與南三陸町，團隊見證公部門如何透過廢校活化、語言教育與觀光政策，回應地方人口結構的變化；在南三陸町，則學習將311災害記憶轉化為防災教育、觀光發展與文化保存的實踐，理解災後重建不只是復原，更是重新與土地共生的過程。

島讀生活商行指出，這趟「小鎮再生中」的見學旅程，讓學員在宮城縣累積的經驗與感受轉化為具體行動，持續思考臺灣地方創生如何透過跨國交流、產業連結與青年參與，開展更多可能性。