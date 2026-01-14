教育部版台語輸入法App上線 支援語音輸入、可以圖片轉傳

教育部14日宣布，已正式在App Store、Google Play等平台上架「臺灣台語輸入法」App，民眾下載後即可於手機上使用台語輸入法，並提供漢字、台羅拼音與英文等3種鍵盤輸入模式。

教育部指出，「臺灣台語輸入法」除手動輸入外，也設有語音輸入功能，使用者只要按下「語音辨識鍵」並說出台語，系統就會將該段語音轉換為台語漢字或台語羅馬拼音文字。

（圖／教育部）

為避免輸出的台語漢字在其他App或裝置中無法正常顯示，「臺灣台語輸入法」也設有文轉圖功能，讓使用者可先將輸入的文字轉換為截圖格式，再以圖片傳送給他人。

廣告 廣告

教育部表示，蘋果已在去（2025）年9月時，將「教育部本土語言成果參考字表」附表中的全部字形，納入旗下作業系統，並隨iOS 26更新同步釋出，是首家全面完成系統字形支援本土語言顯示的國際廠商。

教育部強調，自2024年起開始投入台語輸入法開發，希望在「臺灣台語輸入法」上架後，可提升民眾使用本土語言溝通意願，也能讓不熟悉本土語言文字書寫的民眾可快速查找資訊，以數位科技方式加速本土語言復振傳承。

更多公視新聞網報導

教育部核定陳明通退休案 估月退奉退至少6萬元

「百合花」玩北管 唱出新世代台語歌

台文作家鄭順聰：要用台語談論萬事萬物

