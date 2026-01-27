教育部獎助清寒優秀大專生 每月8千名額最高可領萬元

扶助大專弱勢及特殊境遇學生，教育部指出，政府與大學端每年投入超過200億推動各項助學措施。為鼓勵表現優異的清寒學生，114學年度起試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，全台共8000名，每月8000或1萬元。2025年11月至2026年7月試辦9個月，合計領7.2萬元或9萬元。

教育部技職司長楊玉惠說明，「透過學校的一個資料，然後找出真正經濟弱勢的學生，他的學業成績又是很棒的。」

學生不用申請，是學校透過校務研究資料庫主動比對經濟不利，且學業成績為班級排名前30％以內、操行成績須達80分或A-以上、未受申誡或警告以上處分，同時符合2要件的學生。

世新大學學務長翁逸泓回應，「以世新大學為例，我們預設就是80分，我們操行要扣分，只會是在校週會沒有到會酌扣1分，優良的表現其實都會把操行加上去。」

高教司長廖高賢補充，經濟不利分A、B兩組，A組根據學雜費減免的身分類別去篩選，B組是弱勢助學資格，若學生遭逢家庭變故而學業出現中斷，學校可優先透過系統找出來。

教育部高教司長廖高賢表示，「發現這個學生有缺課的狀況的時候，IR（校務研究）系統就要適時的來提醒，讓導師知道說這個學生可能有一些狀況，然後需要獎學金的一個協助，然後同時也符合成績優異的一個狀況。」

教育部表示，已核定各校核配名額及補助經費，2026年1月底前由各大專完成審查，獲奬學生可望在農曆春節前收到獎學金，也將評估試辦結果，預計115學年度起正式實施。

