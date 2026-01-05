教育部生命教育國家績優獎 台大教授曾雪峰讓科技照亮人心

〔記者林曉雲／台北報導〕教育是用生命影響生命，為發掘推動生命教育具特色之各級學校及人員，自2014年起辦理「生命教育國家績優獎」表揚活動，讓生命教育的量能從個別學校逐步發展成區域特色，教育部統計，至去(2025)年共表揚特色學校141所、績優人員174位、優秀行政人員19位、特殊貢獻人員9位、終身奉獻人員1位。

其中國立台灣大學電機系特聘教授曾雪峰，從工程與科學的世界走進生命教育，罹患腦瘤並歷經多次手術與復健的經驗，讓他深刻體會脆弱與盼望，陪學生度過低潮，並讓科技照亮人心，榮獲去年度生命教育績優人員。

廣告 廣告

曾雪峰表示，他始終以「做中學、以人為本」為核心，將生醫光學、醫療光電與人文關懷結合，陪伴學生在學習中探索自我與他人，多年來在課堂與導師制度中，引導學生練習覺察、傾聽與共感，讓專業與生命對話，罹患腦瘤並歷經多次手術與復健的經驗，讓他深刻體會脆弱與盼望，也更願意以真誠陪伴學生度過低潮，將挫折化為成長的能量。

曾雪峰在台大推動跨域專題與服務學習，從醫療影像分析到社區關懷，讓學生在真實場域中練習合作、溝通與責任，學會用專業回應社會需要，榮獲教育部生命教育績優人員與友善校園傑出輔導獎等肯定，期許繼續在研究、教學與輔導之間搭起橋樑，讓科技照亮人心，讓每位學生都能在被理解與被支持中，看見生命的光。

教育部學特司科長楊奕愔說明，為串連台灣生命教育特色，教育部生命教育中心自2023年起與國立教育廣播電台合作製播「台灣生命教育感動地圖」廣播節目共59輯，邀請歷年獲生命教育特色學校、績優人員、優秀行政人員、特殊貢獻人員、終身奉獻人員分享推動生命教育的經驗及過程，形成多元生命故事感動地圖，另今(2026)年教育部生命教育特色學校及績優人員遴選活動，即日起至6月1日止徵件，讓用心被看見，讓感動成為教育持續前行的動力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖

「台灣立場」現形了？雲圖驚見神秘防護罩阻隔 鄭明典曝原因

三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

16縣市低溫特報！ 強烈大陸冷氣團午後南下 各地越晚越冷

