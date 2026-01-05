教育部生命教育特色學校及績優人員 遴選開跑

教育部表示，「115年教育部生命教育特色學校及績優人員」遴選活動展開，送件時間即日起至6月1日止，歡迎公私立各級學校及人員踴躍報名參加，讓用心被看見，讓感動成為教育持續前行的動力。相關遴選辦法，請參閱「教育部學生事務及特殊教育司網站」。

教育部指出，為了發掘推動生命教育具特色的各級學校及人員，自103年起辦理表揚活動，透過公開頒獎、經驗交流等方式，讓生命教育的量能從個別學校逐步發展成區域特色，至114年度共計表揚特色學校141所、績優人員174位、優秀行政人員19位、特殊貢獻人員9位、終身奉獻人員1位。

為了串連臺灣生命教育特色，教育部生命教育中心自112年起與國立教育廣播電臺合作製播「臺灣生命教育感動地圖」廣播節目共59輯，邀請歷年獲生命教育特色學校、績優人員、優秀行政人員、特殊貢獻人員、終身奉獻人員分享推動生命教育的經驗及過程，形成多元生命故事感動地圖，相關資訊均可至「教育部生命教育全球資訊網」參閱。