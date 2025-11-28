教育部留學獎學金總錄取225名 首辦前人成功密笈徵選

〔記者林曉雲／台北報導〕明(2026)年留學獎學金甄試簡章，預計今年12月底公告，教育部今(28日)說明，為了協助學子在海外深造時無後顧之憂，甄試預計錄取總名額達225名；教育部也首次辦理「隨知識走向世界，讓夢想打造人生：2025年學人經驗影片甄選」，選出優選及佳作共7支影片，今日公告甄選結果名單。

「公費留學考試組」優選為學人吳昀慶，他在影片中分享公費留學考試4大祕訣，強調公費留學考試對於家境不寬裕的學生，具有實質改變人生的意義，並以自身經驗勉勵同學把握機會，進而將所學回饋國家。

「留學獎學金甄試組」優選為學人王姿閔，其以插畫簡報的方式清楚的呈現分享內容，以個人經驗搭配簡章規定，介紹獎學金的申請流程，淺顯易懂。

「百大合作設置獎學金組」優選為學人陳盈芳，影片內容以自身經驗出發，採用全英文口語的方式，分享申請獎學金、聯絡指導教授、強化履歷等經驗，希望能幫助更多人順利踏上出國研究之路。

「歐盟獎學金甄選組」優選為學人陳芷芸，其分享獲得教育部歐盟獎學金的歷程，強調申請重點在於熱忱、動機與潛力，並以具體步驟解析準備要領，從語言檢定到面試技巧等皆提供很好的建議。優選及佳作可分別獲得台幣1萬元及5千元獎金。

教育部國際司科長林曉瑩表示，影片甄選活動由教育部TaiwanGPS海外人才經驗分享及國際連結計畫辦公室執行、財團法人訊連玩美教育基金會協辦，透過徵選方式，邀請歷年獲教育部各類留學獎助學人，分享留學見聞與國際交流經驗，獲選作品將作為教育部各項留學獎學金推廣與宣導活動使用，藉此提升獎學金能見度，以鼓勵更多學子勇敢踏出舒適圈。

