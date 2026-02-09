教育部發錢了！「學生符合資格」每月最高可領１萬元，過年前有望收到

隨著高等教育成本持續攀升，經濟弱勢學生的就學壓力日益沉重。為鼓勵清寒學生力爭上游、努力爭取學業成績優異表現，教育部推出「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，透過每月最高１萬元的獎勵，協助優秀學子減輕經濟負擔，預計嘉惠8000名大專校院學生。

清寒優秀學生獎學金計畫

教育部在官網表示，114學年度將試辦大專校院清寒優秀學生勵學獎學金計畫，針對經濟困難但成績表現傑出的學生提供政府獎學金。這項計畫共提供8000個名額，獲選學生每月可領取8,000元或１萬元獎學金，發放期間為114年11月至115年７月，共計９個月。依據不同金額標準，學生總計可獲得７萬2,000元或９萬元的獎學金補助。

萬元獎學金資格

此次獎學金計畫設定明確的申請門檻，學生必須同時符合「經濟不利、成績優異」２項條件才能獲得資格。經濟不利的認定標準包括具有學雜費減免資格，或符合大專校院弱勢學生助學計畫的助學金補助資格。在成績方面，學業成績須達班級排名前30％，操行成績需達80分或A-以上，且未受申誡或警告以上處分。

學校主動篩選符合資格學生

與過往獎學金申請制度不同，這項新計畫採取主動篩選機制。各大專校院將運用校務研究資料庫，透過系統比對找出符合條件的學生，學生無需自行提出申請。學校在審查時，除了確認基本資格外，還會綜合評估學生的家庭生活狀況、特殊競賽成就或服務表現等面向，擇優核發獎學金。

４大創新特色照顧弱勢學生

教育部指出，這項獎學金與既有弱勢助學措施有４項主要差異：

１、採用雙重條件篩選：不同於過去僅需符合特定身分或經濟條件即可獲得補助，新制度要求學生必須同時具備經濟不利與成績優異兩項條件，強調在困境中積極向學的精神。

２、綜合評估學生整體表現：有別於傳統僅以家庭所得或財產為審查標準，新計畫由學校全面評估學生的經濟狀況、學業成績、公益服務、特殊才能等多元面向，特別關注處於貧窮邊緣或家庭突遭變故的優秀學生。

３、免申請主動發掘機制：改變過去需要學生個別申請的模式，改由學校透過資料庫主動比對，找出符合資格的學生，減少學生的申請負擔。

４、以學年度為獎勵週期：有別於多數獎學金採學期制申請與核發，新計畫以學年度為單位規劃，學生在前一學年度表現優異，即可獲得次一學年度的完整獎學金支持。

過年前可望收到獎學金

教育部已於114年度核定各校114學年度試辦獎學金計畫的核配名額及補助經費，各大專校院將於115年１月底前完成獎學金審查作業，獲獎的清寒優秀學生將可望在農曆春節前即收到政府核發的獎學金。教育部後續將評估114學年度試辦成效，作為115學年度正式實施獎學金辦法的調整依據，期望透過這項計畫，讓更多清寒優秀學生能在高等教育階段獲得充分支持，實現人生翻轉的機會。

▲「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫的獎學金金額為每月8,000元或１萬元。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

教育部網址：https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=

