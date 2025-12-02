教育部百億青年計畫成果亮相 STUF United Fund 3 位實習生分享紐約在地觀察

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】STUF United Fund 世台聯合基金會於 2025年12月2日在台北格萊天漾大飯店舉辦「2025 STUF United Fund 青年國際實習成果發表會」，由3位透過教育部「百億青年計畫」赴紐約總部實習的台灣青年，分享跨國 NGO 實務參與、聯合國永續議題觀察與國際行動建議。活動聚集政府機關、大專院校、NGO 與企業夥伴，現場出席來賓包括世台聯合基金會執行長林鋕銘、總統府副秘書長何志偉等貴賓，共同見證台灣青年在國際舞台上的成長與貢獻。

未來將持續推動青年培力與跨國合作計劃。(圖／主辦單位提供）

世台聯合基金會(STUF United Fund，簡稱STUF)長期深耕聯合國體系與多邊合作網絡，持續參與聯合國相關會議、政策對話與全球倡議進程，推動SDGs(永續發展目標)、促進跨國合作，並在全球健康、環境永續、青年培力及國際公益等領域持續投入。作為具有正式國際 NGO 地位的組織，STUF積極鏈結全球資源，並持續提升台灣在國際社會中的能見度，以行動推動更具包容性、韌性與永續性的全球發展。

總統府何志偉副秘書長致詞。(圖／主辦單位提供)

為協助台灣青年深化國際經驗並理解全球治理運作模式，STUF 設立「全球青年領袖培力實習計畫」，提供青年參與聯合國相關會議、國際組織與跨國合作的機會，使其在真實國際場域中累積實務經驗，拓展國際視野並提升跨文化溝通能力，培養新世代具全球影響力的青年人才。

本次成果發表會中，3位青年以簡報與影片方式呈現於紐約實習成果，包括NGO實務工作參與、聯合國永續議題會議觀察、國際倡議與公共議題的第一線視角，以及青年世代在國際合作中可發揮的行動建議。內容涵蓋永續發展、全球健康、跨文化協作與國際治理，展現台灣青年在國際公共事務中的專業度與行動力。

活動同時介紹STUF × UN GO青年永續平台的國際佈局，涵蓋青年永續行動支持、跨國實習擴展、國際合作網絡深化等面向，強化青年與國際 NGO、生態倡議組織及全球治理體系的連結。

在綜合座談中，STUF團隊與青年代表就永續發展、國際合作與青年行動策略進行交流，並與現場夥伴共同探討未來合作的可能性。

STUF團隊與青年代表就永續發展，國際合作可能與青年行動策略進行交流。(圖／主辦單位提供)

STUF United Fund 表示，未來將持續推動青年培力與跨國合作計畫，協助更多台灣青年走向國際舞台，在永續、公共事務與全球議題中發揮影響力，並持續讓台灣在國際社會中展現更多正向貢獻。

