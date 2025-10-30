教育部研修校事會議制度 全教總促採實名制、限於停解聘大案

教育部正在研修中小學校事會議制度，全教總理事長侯俊良(右2)、法務中心執行長林金財(左2)今日與立委伍麗華(右1)、立委郭昱晴(左1)開記者會，促教育部修正採實名制、限於停聘解聘大案。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部正在研修中小學校事會議，全國教師工會總聯合會(全教總)今(30)日再開記者會，理事長侯俊良表示，教育部今(2025)年10月發函詳列「解聘辦法」受理條件，試圖防濫訴，但僅是權宜之計，呼籲教育部嚴格修法，提高投訴門檻，要求實名制、初步證據篩選，以避免匿名濫訴，且應簡化程序，小案由學校內部行政調查處理，大案再啟動校事會議調查，以減輕行政負荷。

全教總法務中執行長林金財說明，全教總主張匿名不受理，提高投訴門檻，並應增加行政溝通先行機制，以化解誤會、杜絕濫訴；「解聘辦法」調查機制應以情節程度已涉及教師法停聘或解聘案件為主，移除僅涉懲處案件直接派員調查程序規定，回歸考核辦法處理，避免小案大辦；且強化學校處理校園事件能力，辦學應優先於辦案，重建校園信任。

侯俊良表示，教師與家長好像陷入「囚徒困境」，家長對教學與輔導充滿不信任，動輒以投訴作為武器；教師因動則得咎而採取防衛主義，教學熱情逐漸消磨，這種互不信任的惡性循環，根源之一正是校事會議制度的扭曲運作。

林金財指出，根據教育部統計， 去年至今年受理並完成調查案件數769件中，直接派員調查511件，組調查小組調查258件，最終停解聘26件，大多數案件屬懲處事件或不成立，調查過程卻耗費學校龐大行政資源與人力，教師也在漫長的調查中疲於奔命、士氣崩潰；家長則因零成本投訴而得寸進尺，即使無實質證據的陳情，學校也須受理，否則面臨行政責任，從投訴案件81.9%受理比例可證，聘請外部調查小組須花數月時間訪談證人、調閱錄音，結果即使無不適任，教師的名聲已受損。

立委伍麗華表示，她之前質詢已要求教育部處理匿名投訴，對於調查結果不成立的老師，應回復名聲還給全薪；教育部調查人才庫應有利益迴避、回流訓練及淘汰機制；而針對重複投訴則不應受理，但也應一併考慮家長救濟權，教育部建立的制度應給予親師更安穩的環境。

立委郭昱晴表示，教育部已承諾今年底修法，限縮送校事會議案件，呼籲教育部修法應回歸比例原則與專業精神，明訂分級處理與前置溝通機制，讓老師安心教、學生安心學。

