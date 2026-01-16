教育部社會教育貢獻獎今頒獎 林俊全、賴秀峰獲「終身奉獻獎」

教育部社會教育貢獻獎今頒獎 (左起)林俊全教授、教育部次長劉國偉、賴秀峰理事長獲「終身奉獻獎」

教育部今天(16號)在國立臺灣圖書館舉辦114年度「教育部社會教育貢獻獎」頒獎典禮。今年共有終身奉獻獎2人，以及16組個人、16組團體獲獎。教育部特別向熱誠奉獻於社會教育的個人和團體表達深切的感謝。

教育部政務次長劉國偉頒獎致詞時表示，為了表揚對推展社會教育卓有貢獻的個人與團體，教育部自64年開始舉辦「社教公益獎」，106年起定名為「社會教育貢獻獎」，並增設「終身奉獻獎」，希望藉由「社會教育貢獻獎」表揚，引領更多人投身社會教育，齊心推動社會公益，讓美好與良善永植人心、傳承世代。

今年獲得「終身奉獻獎」的獲獎者有兩位，一位是國立臺灣大學地理環境資訊學系特聘教授林俊全，一位是中華舞蹈學會理事長賴秀峰。

林俊全教授長期投入臺灣地理教育、環境保育與永續發展，105年更促成「地質公園」納入文化資產保存體系。他感性表示，獲得這個獎項是對他最大的榮耀與肯定。

賴秀峰理事長師承舞蹈家蔡瑞月、江明珠，年輕時就創下連續獲得7屆全國民族舞蹈比賽冠軍的紀錄，投入臺灣舞蹈教育與推廣近40年，培育舞蹈人才近千名。她獲獎後表示，這是對她最好的激勵與肯定。