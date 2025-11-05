教育部祭補助鼓勵跨領域合作 強化技高生職場英語

群科教師與英語教師共同合作進行解鎖職場常用對話。(教育部提供)

記者王誌成／台北報導

為利技術型高級中等學校英語科教師能因應不同群科特色，發展符合該群科情境的職場英語文課程。教育部五日表示，透過補助方案，鼓勵跨領域教師合作，發展出各種情境的英語課程，五月、七月、九月、十月共舉辦四次協作會議，匯聚全國十五個群科、五十一名專業群科與英語教師，跨校組成職場英語教學專業社群，攜手開創技高英語教學新格局。

跨領域教師之間透過小組討論，了解職場需求，並實際演練如何將Small Talk、正向互動及專案式任務融入課堂，目前都完成初步課程發想與教案初稿。後續的協作會議則進一步聚焦於學習任務與評量設計，緊扣數位趨勢，以生成式ＡＩ融入專業科目，不僅激發群科與英語教師的跨域協作，更展現專業知識與語言能力雙軌並進的實踐力，進一步優化技高學生英語學習環境，打造共好之教學新局。

教育部指出，透過專業社群協作模式，技高教師在理念與實務間建立橋樑，返校後持續推動情境式職場英語教案優化、教材研發與公開觀課，預計於十二月舉辦全國校際交流及成果發表會，展現來自至少十五個群科的職場英語教案與教材設計成果，持續鼓勵技高推動情境式的職場英語文課程，提升技職學生的國際競爭力。