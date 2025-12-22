教育部私校退場審議會 通過嘉義縣同濟高中解散

教育部今天下午（22日）召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第9次會議，通過嘉義縣私立同濟高中解散，以及已停止招生的苗栗縣私立大成高中重新組織董事會名單。

教育部表示，這次會議出席委員人數已達全體委員人數2/3。本次會議依私立高級中等以上學校退場條例的規定，審議財團法人臺灣省嘉義縣私立同濟高中核定解散案。該學校法人於所設專案輔導學校停辦後，報請教育部核定解散。這次會議出席委員就本案審議無異議通過，同意學校法人解散。該學校法人經教育部核定解散後，應依退場條例第21條第2項及第3項規定辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

教育部指出，另外專案輔導學校臺灣省苗栗縣私立大成高中已停止全部招生，本次會議依退場條例第14條及「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」第5條規定，審議通過財團法人臺灣省苗栗縣私立大成高級中學的重新組織董事會名單。