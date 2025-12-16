教育部第三屆「圖書館事業貢獻獎」 桃市圖、張善政市長獲頒圖書館界奧斯卡雙獎

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市在智慧閱讀與文化推動上再創全國佳績！於教育部第三屆「圖書館事業貢獻獎」頒獎典禮中，桃園市長張善政以積極推動圖書館建設、導入新科技服務、深化城市閱讀力的卓越成果，榮獲「地方首長獎」殊榮；同時，桃園市立圖書館總館亦在教育局劉仲成局長及施照輝館長帶領下，獲頒「標竿圖書館獎」，展現桃園市在智慧閱讀城市的整體躍升。

張善政市長上任後推動圖書館改隸教育局，以「生活化、數位化、產業化、國際化」四大主軸全面提升圖書館營運品質，打造兼具人文溫度與科技力的閱讀環境，推動桃園邁向智慧閱讀新時代。此番獲獎，是對市府團隊與圖書館同仁最具份量的肯定，更象徵桃園閱讀政策已與國際智慧城市趨勢接軌。

桃園市政府教育局劉仲成局長今日代表市長出席領獎。劉局長表示，獲獎不僅是一份榮耀，更是一份責任。桃園市立圖書館以「智慧科技 × 閱讀文化」為核心策略，讓科技成為知識的橋梁，讓閱讀成為市民的生活日常。近年推動「班級書箱」、「明日家庭閱讀」、行動書車巡迴、漂書站及多元閱讀活動，成功讓閱讀跨越校園、家庭、社區，形成桃園特有的全民閱讀風景。

桃園市立圖書館總館榮獲「標竿圖書館獎」，館長施照輝表示，桃市圖近年致力突破傳統框架，讓圖書館逐步從「借書的地方」走向「生活的入口」。透過講座、作者見面會、兒童劇場、影音欣賞與利用教育課程等多元方案，吸引不同年齡層與族群參與，形塑桃園城市文化的共享感。同時，以數位整合、智慧化設備與彈性服務，讓閱讀突破時空限制，市民更容易走進圖書館，也更容易走進知識。

展望未來，桃園市立圖書館將持續善用科技趨勢，推動多項升級計畫：

圖書館 App 2.0：導入 AI 推薦系統、電子錢包與「個人書房」功能

大數據服務：運用讀者借閱習慣與 SDGs 閱讀軌跡分析

館藏虛實整合：強化電子資源、數位學習平台與行動服務

四大主軸深化：生活化 × 數位化 × 產業化 × 國際化，打造真正的智慧閱讀城市

桃園市立圖書館期盼成為市民生活的靈感站，並將持續與在地商圈、教育單位、旅遊資源串聯，打造兼具文化推廣與城市探索的智慧樞紐，讓閱讀在桃園真正落地、扎根、開花。（圖／桃園市立圖書館提供）