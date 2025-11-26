教育部第12屆全國傑出通識教育教師獎 徵件開跑

教育部的12屆全國傑出通識教育教師獎 徵件開跑

教育部表示，通識教育是高等教育體系中，培育跨域人才、奠定學生核心素養的關鍵機制。為了表彰全國傑出通識教育教師，激勵教學創新，進一步提升通識教育品質，「教育部第12屆全國傑出通識教育教師獎」即日起至115年1月20日止，受理全國各大學校院推薦。

教育部指出，獎項是授予通識教師個人教學獎勵的最高榮譽，希望藉由標舉典範，持續引領各大專校院對通識教育發展的重視。同時，獲獎教師將受邀於全國分區進行推廣交流，使通識教育的理念獲得更多教師的肯定與支持，共同提升教學品質及成效。

為了確保獲獎者的代表性與典範性，教育部特別強調各校能積極檢視校內通識教學成果，透過校內公正、公開的遴選機制，推薦長期深耕、成果卓著的典範教師，肯定教師的專業貢獻，成為提升我國高等教育品質最堅實的力量。

為了協助各校承辦人員及有意願參與的教師，更充分地理解本屆獎項的遴選原則、申請資料準備重點及審查方式，教育部將舉辦線上說明會。相關徵選辦法、申請表格及詳細資料，可至本獎項網站查閱。

教育部表示，說明會在11月28日中午12時15分至12時45分舉行。有意參加者，可於今天(26日）前，填寫線上報名表。