教育部第12屆「MATA獎」 臺藝大「織加歌」奪紀錄片首獎

教育部為大學生和高中生所舉辦的「MATA獎—大專校院暨高級中等學校學生原住民族主題影音及拍片企劃競賽」，今年邁入第12屆。其中，臺灣藝術大學團隊紀錄在臺北長大的阿美族青年林詩涵，返回原鄉七腳川溪口部落為主軸，學習織布與採集歌謠的心路歷程，拍出動人的「回家」故事，記錄下青年試圖在傳統與現代間找到平衡，獲得紀錄片首獎。

教育部第12屆「MATA獎」大專組紀錄片類首獎由臺藝大學生葉安芸、李泓一、謝宗哲、陳昱綺的團隊作品「織加歌」，內容記錄一名從小在都臺北長大的阿美族青年返鄉歷程，致力找回在花蓮縣七腳川溪口部落過去的集體記憶。

「織加歌」導演葉安芸接受媒體聯訪時表示，拍攝期間，她遇到創作上的迷惘，因緣際會和影片主角相約，回花蓮投入地方創生。約半年的過程中，他們不只是拍攝者與被拍攝者，也互相鼓勵，共同經歷了一段生命歷程。

葉安芸表示，她不是原住民，但部落的人也把她當成家人一樣，願意分享他們的故事、祭典、歌謠。而故事主角從小在都市長大，回到部落也有許多要適應的地方，紀錄片中也記錄到痛苦、格格不入的一面，讓葉安芸一度面臨道德困境，但林詩涵告訴她，因為有這些紀錄歷程的陪伴，讓她產生更多勇氣去做這些事。

此外，高中12組優選題材則包括了大豹社抗爭的歷史意義、噶瑪蘭族獨特的香蕉絲技藝等。評審團Pisuy Masaw表示，約有3分之1參賽者非原住民，秉持尊重審慎態度進行田調，爬梳文獻資料，展現出跨族群間彼此理解與深度對話的可能。