教育部第69屆學術獎 東海大學何萬順教授榮獲「人文及藝術類」殊榮

【民眾網諸葛志一台中報導】教育部公布第69屆學術獎名單，全國僅18人獲獎，東海大學外文系傑出校友暨講座教授何萬順脫穎而出，榮獲「人文及藝術類」學術獎殊榮，為本屆人文社會領域唯一私校學者獲選。

何萬順教授為東海外文系第20屆系友，於美國夏威夷大學取得語言學博士後，長年致力於語言學理論、句法學與語言政策研究，扎根台灣與世界語言的研究，發表上百篇論文，成果屢獲國際肯定。他創建全球最大量詞語言資料庫，並於2003年創辦《台灣語言學期刊》擔任主編至今二十餘年，積極推動臺灣語言學在國際學術版圖的能見度，現在亦擔任國科會「臺灣學術期刊開放取用平台」諮詢委員會召集人，持續深化學術傳承與知識共享。

東海大學校長張國恩表示，教育部「學術獎」是臺灣學術界最具代表性與權威性的榮譽之一，表彰學者長期研究成果、創新貢獻與學術影響力所設立的國家級終身學術獎項，何教授以其深厚的學術底蘊與教育熱忱，展現東海人文精神的典範，他的獲獎不僅是學校的榮耀，更代表私立大學在學術研究領域的堅持與突破。

過去，何萬順教授曾擔任國立政治大學語言學研究所所長與講座教授，五年前回到母校東海大學任教，對於培育青年學者方面亦不遺餘力，積極建構研究團隊，推動國際學術交流，並將研究成果回饋教育，力行「教研並重」，實踐「教研相長」，2024年獲頒臺灣語言學學會終身成就獎、東海教學傑出獎，充分展現其在學術與教育兩端的卓越貢獻。

對於此次獲獎，何萬順教授表示，回歸母校後學術量能持續攀升，感謝常駐校園的學術氛圍與生活模式，為此對東海表達深深感謝。他也期許未來在東海能持續推動跨領域合作與創新研究，培育下一代具全球視野與人文底蘊的青年學者。此項殊榮不僅肯定何萬順教授在語言學領域的卓越貢獻，更象徵東海在人文學術研究上的長期深耕與卓越成果。