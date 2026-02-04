教育部籲寒假多運用「媒體素養教育資源網」 守護孩子

寒假及農曆春節，使用3C產品與網路的頻率提高，教育部邀請家長在連假期間，參考運用「媒體素養教育資源網」所提供的多元文章與學習資源，協助孩子善用網站中的短影音內容，作為媒體素養觀念的輔助素材。

教育部終身教育司副司長顏寶月表示，教育部提醒家長，在陪伴孩子休息與娛樂之餘，更應透過日常對話與陪伴式引導，協助孩子培養辨識資訊、理解媒體運作邏輯與自我保護能力，讓數位科技成為促進學習與成長的助力，而非潛在風險的來源。

廣告 廣告

為了深化全民媒體素養教育，教育部持續建置並推動「媒體素養教育資源網」，整合新聞案例、研究觀點與教學素材，提供家長與教師近用、實用且易於理解的參考資源。網站以生活經驗為出發點，引導大眾理解媒體如何影響個人的認知、情緒與行為，並鼓勵家長在家庭情境中，透過實際案例與孩子討論其網路使用經驗。寒假期間，家長可善用這些資源，將看新聞、滑社群、追明星等日常媒體接觸，轉化為親子共學與對話的契機，協助孩子建立健康且具反思能力的媒體使用習慣。

教育部期望透過日常生活的案例解析與淺白易懂的說明，幫助家長與孩子共同認識數位時代可能面臨的媒體風險與文化影響，進而在家庭中建立良好的溝通與引導機制，讓寒假不僅是放鬆休息的時光，更成為親子共學、培養判斷力、自我保護力與媒體素養的重要學習時刻。