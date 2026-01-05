教育部聘請聾人教師巡迴授課 促進學習平權

記者劉昕翊／綜合報導

為因應臺灣手語開課需求，並確保學生選習權益，教育部國教署積極協助高級中等以下學校，更自111學年度起同步推動遠距直播共學作為備援機制。國教署今（5）日公布，截至114學年度為止，共聘請47名專業遠距師資，服務全臺逾400校，並有近3000名學生透過遠距直播共學修讀臺灣手語課程，有效支援各需求學校順利開課，並促進臺灣手語教育之普及與深化。

《國家語言發展法》將臺灣手語納入國家語言範疇之一，並自111學年度起列入部定課程，並自111學年度起同步推動遠距直播共學作為備援機制，委請國立中央大學與財團法人商業發展研究院共同執行，且為提升學生學習成效，臺灣手語遠距直播共學計畫自去年10月起新增加開設由聾人教師主責的「全手語班」供選習，目前先開設34班。

廣告 廣告

國教署表示，歷年聾人教師巡迴線上課程深受學生肯定，由聽人教師線上授課，聾人教師巡迴各雲端班，以全手語參與授課，學生得以透過聾人教師的手語表情與肢體動作的細膩差異，深刻體會語意背後的情感力量。此外，國教署強調，雖然臺灣手語課程以實體師資授課為主，直播共學作為備援機制，未來仍將持續優化臺灣手語遠距教學品質，確保所有有興趣的學生，均能在平等的學習環境中，獲得應有的學習手語及理解聾人文化的機會，共同營造多元且共融的語言環境。

截至114學年度為止，共聘請47名專業遠距師資，服務全臺逾400校，並有近3000名學生透過遠距直播共學修讀臺灣手語課程。（教育部提供）