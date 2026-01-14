教育部臺灣台語輸入法App上架 行動裝置也能用臺灣台語

APP啟動頁

教育部表示，為了回應公共政策提案、推動臺灣台語與臺灣客語等本土語言數位化，建置「教育部本土語言成果參考字表」。歷經跨部會協調與多次溝通，Apple去年(114年)9月完成參考字表附表全部字形納入作業系統，並於iOS 26更新中正式釋出。Apple成為首家全面完成系統字形支援本土語言顯示的國際廠商，大幅提升民眾在行動與電腦裝置上書寫與閱讀本土語言文字的便利性。

教育部特別推出臺灣台語推廣說明，「臺灣台語輸入法」除了支援拼音輸入，也提供語音輸入功能，讓使用者能透過語音轉換成文字；另外也針對無法正常顯示本土語言用字的行動裝置，內建有臺灣台語漢字轉圖片的輸出功能，讓目前無法在行動裝置顯示的文字有替代選項，增加臺灣台語文字於行動裝置的流通及能見度，讓民眾在行動裝置繕打、運用並熟悉臺灣台語漢字。

教育部表示，自113 年起投入開發適用於手機、平板等行動裝置的臺灣台語輸入法應用程式。現已建置完畢，並同步上架至App Store及Google Play平臺。針對現階段APP不足的地方，將提供使用者意見反饋，屆時會定期再做調整。