教育部與中華航空、長榮航空簽MOU 助力青年海外圓夢

為了深化我國青年國際參與，強化海外見習、實習與國際行動能量，教育部今天（20日）舉行「青年百億海外圓夢基金計畫」合作備忘錄（MOU）簽署儀式，與中華航空及長榮航空正式建立合作夥伴關係，攜手支持青年拓展國際視野、實踐海外圓夢行動。

教育部政務次長劉國偉致詞時指出，政府持續透過青年百億海外圓夢基金計畫的資源投入，協助青年克服經濟與資源限制，勇敢走向國際；同時也感謝中華航空與長榮航空長期投入企業社會責任，提供購票優惠及其他特別服務項目，像是行李托運、專案方案、彈性機制等支持青年發展與國際交流，成為青年圓夢路上重要的夥伴。

廣告 廣告

教育部青年署署長陳雪玉表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」是政府重要青年政策之一，透過整合政府、企業及民間資源，提供青年多元海外見習、實習、服務及國際交流機會，去年(114年)已提供1,463名青年出國圓夢，今年預計將有2,500名出國圓夢機會，協助青年走向世界、連結國際。本次與兩大國籍航空公司合作，象徵公私協力共同培育青年國際行動力的重要里程碑。

中華航空台北分公司馮震宇總經理表示，中華航空將於官網由臺灣地區出發的購票系統中，提供參與這項計畫青年適用「學生/打工度假獨享優惠案」，協助其順利規劃海外行程。實際優惠內容與適用條件，依中華航空公告為準。

長榮航空客運營業本部副總經理王振興表示，長榮航空也將視航班營運狀況，提供參與這項計畫青年的臺灣前往海外所需的航班資訊、購票優惠及其他特別服務項目，像是行李托運、專案方案、彈性機制等。

曾參與海外見習及蹲點行動的青年代表邱語安、謝筱瑩表示，透過政府計畫的支持，不僅有機會走出臺灣、深入國際場域學習，也更加確立未來生涯方向，期盼能將海外所學回饋臺灣社會。