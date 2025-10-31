教育部舉辦僑外生聯合訪視 共創友善學習環境

114年南區文教參訪活動-奇美博物館合影

114學年度南區僑外生訪視大合照

教育部今年(114年)10月至11月期間，將分別於臺北、臺中、臺南及宜蘭4地舉辦聯合訪視僑外生活動，並於今天(31日)由臺南場開始，邀集全國大專校院及高中的僑外生（含港澳學生）與各機關代表，參與人數將達600人。

教育部表示，這次活動以「傾聽心聲、強化支持、共創友善」為主題，深化政府機關對僑外生的關懷，廣納學生意見，作為後續政策精進與服務改善的重要參考。由教育部偕同外交部、內政部移民署、勞動部、衛生福利部健保署、疾病管制署、內政部役政司、僑務委員會、大陸委員會及海外聯合招生委員會等單位共同出席，與學生面對面交流，了解其在學習、生活、實習及留臺工作等方面的需求與建議。

活動內容安排多元而充實，特別安排兩場與學生權益攸關的專題講座，主題分別為「境外學生勞動權益」與「識詐、防詐與防制詐欺車手」，邀請勞動部說明境外生工讀應注意事項及如何提升勞動剝削意識；另為避免外籍生誤當詐欺車手，將由警政署說明防詐資訊及相關罰則，宣導學生勿以身試法。活動亦安排綜合座談，由各機關代表除進行業務宣導外，並透過書面及現場提問方式即時回應學生問題，解決在臺生活的各種疑義。

此外，為了讓僑外生透過文化體驗更深入認識臺灣的人文風貌，還安排簡介教育部「接待家庭計畫」及教育參訪，參訪地點則精選各地區具代表性的文化場館，包括北區的國立故宮博物院、中區的臺灣工藝文化園區、南區的奇美博物館，以及東區的大鯖魚夢工廠，並由專人導覽，讓學生在參觀中交流互動，增進文化理解與友誼。