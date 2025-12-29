教育部舉辦學人俱樂部 強化國際經驗鏈結

「學人經驗影片甄選」頒獎

活動大合照

為了促進海外學人與國內產官學研的交流互動，教育部舉辦「公費學人俱樂部」交流活動。本次活動以「永續思維、智慧實踐」為核心主軸，邀集40位已畢業的公費獎學金學人及10位產官學研界專家齊聚台北，探討AI在產學面、政治面、教育訓練、研究及公民協作上的應用與發展，期透過經驗分享與跨域對話，協助掌握國際前沿動態，強化我國國際人才與先進科技知識鏈結。

教育部表示，這次交流活動聚焦三大議題「AI驅動的產業創新與轉型」、「AI治理、政策與永續」及「AI素養、教育與健康應用」，探討AI落地過程中所面臨的實務挑戰與制度思考，面向涵蓋人工智慧與資料科學、高科技製造與半導體、智慧醫療與健康照護、永續能源與氣候治理、智慧城市與公共治理、教育與人才培育，以及文化內容與新媒體應用等領域。出席與會的學人與專家學者均具海外求學、研究或產業實務經驗，留學國別涵蓋美國、英國、瑞典、加拿大、日本、德國、法國及韓國等多國高等教育機構，並任職於國內外教研單位或企業。

教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟表示，面對AI技術快速發展與跨域應用趨勢，學人俱樂部平臺有助於促進海外學人與國內機構交流，提供多元國際與產業實務經驗，作為我國推動人才培育、跨域合作與政策規劃之重要參考。教育部藍先茜參事亦指出，期盼學人善用交流平臺，向政府分享海外實務觀察與建言，協助掌握國際發展趨勢，持續強化臺灣的國際知識鏈結與人才循環，奠定未來教育政策與跨域發展基礎。

活動當天同步舉辦「學人經驗影片甄選」頒獎典禮，表揚優秀學人分享申請教育部獎學金經驗與出國留學準備。其中，公費留學考試組由吳昀慶學人榮獲優選、陳沛瑜學人獲得佳作，兩位得主皆親臨會場接受表揚。優選及佳作分別獲頒教育部獎金新臺幣1萬元及5千元，肯定其用心投入與創意表現。所有獲獎影片均已上架於TaiwanGPS海外人才經驗分享及國際連結計畫官網，歡迎各界上網瀏覽參閱。