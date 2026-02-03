教育部英檢系統導入AI 提升英語表達能力

記者黃朝琴／臺北報導

為落實2030雙語政策，強化學生英語口說能力，教育部優化「英語自主檢測系統」，導入AI技術強化口說測驗評分機制，不僅可即時分析學生的發音表現，也能深入評估回答內容，協助學生在真實溝通情境中提升英語表達能力。

教育部國教署表示，英檢系統提供國小至大專學生免費使用，涵蓋聽、說、讀、寫4大面向，近期口說測驗新增「回答問題」、「依資訊應答」及「看圖敘述」等開放式題型，貼近實際生活與國際測驗情境。系統透過AI即時評分，可同時檢測發音準確度、流暢度與韻律性，並進一步分析學生在單字使用量、文法句型正確性與多樣性，以及內容是否切合題意等多元指標。

國教署指出，在完成測驗後，系統將立即提供個人化診斷結果與學習建議，並連結至「英語練功坊」專區，整合字彙、閱讀、聽力、口說與寫作等學習資源，協助學生依回饋持續練習，也便利教師與家長掌握學習狀況、提供適切支持。

桃園市壽山高中教師介紹英檢系統「英語練功坊」口說學習資源。（教育部提供）