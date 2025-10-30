教育部藝術教育貢獻獎 口湖鄉崇文國小、吳登興先生獲殊榮

口湖鄉崇文國小及吳登興先生，榮獲教育部第十二屆藝術教育貢獻獎殊榮，實至名歸。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

教育部一一四年第十二屆藝術教育貢獻獎獲獎名單出爐，雲林縣崇文國小及吳登興先生獲獎，第一時間縣長張麗善派員前往貼紅榜祝賀。

口湖偏鄉小校的崇文國小學生數僅四十七名，弱勢學生比例雖高，仍積極克服偏鄉資源匱乏限制、爭取外部資源，推動多元藝術深耕課程（繪畫、扯鈴、微電影、科技、直笛、舞蹈與布袋戲等），並於各類藝文競賽屢創佳績，以「繪畫、扯鈴與布袋戲」最為出色，多次於縣級賽及全國賽中脫穎而出。

電影教學教導學生運用「思多利編劇與腳本創作平臺」創作劇本，拍攝校園主題微電影、廣播劇及動畫，榮獲雲縣影展銅獎、品德微電影優等獎；扯鈴教學建立「扯鈴護照」分級制度，邀請專業教練進行系統性訓練，學生多次榮獲縣賽與全國賽特優、第一名；學校直笛團參加全縣音樂比賽連年獲優等，常於社區活動展演；布袋戲透過「圓夢尖兵布袋戲計畫」，讓學生從編劇、手作戲偶到操偶全程參與，連續兩年榮獲雲縣第一名、全國特優及優等。

吳登興投入教育廿八年，指導多場教育部、傳藝中心、文化部文資局等單位教師研習，並擔任國際級暨甲級龍獅裁判教練考核講師提攜後進裁判；指導縣內學校獲全國各項重要賽事三八○餘次冠軍、教育部體育署民俗體育競賽獲菁英賽十二座金質獎、十二座菁英獎（全國唯一）、連續十一年獲雲林之光，所指導飛沙國小更以全校僅三十人，卻創下教育部民俗體育單年度全國八冠王紀錄，將傳統藝術扎根偏鄉各校。

吳登興長年研究發覺保存國定重要古物（如北港飛龍團大龍旗指定），協助古蹟、古物、傳統藝術、民俗提報登錄文化資產多達四十一案，更遠赴泰國執教立門派德義堂龍鳳獅團隊（現為北欖坡市五屬之一，五種舞獅技藝）；二○一九年獲雲縣登錄無形文化資產龍鳳獅傳統表演藝術保存者及龍獅製作技術保存者，為全台最年輕雙登錄保存者。對偏鄉學子藝術傳承努力不怠，更推動各項文化資產保存，為守護、傳承傳統藝術之楷模。

張麗善感謝崇文國小及吳登興於藝術教育貢獻的不遺餘力，在縣內深耕傳統藝術，更積極尋找外部資源，此次榮獲教育部藝術教育貢獻獎殊榮，實至名歸。