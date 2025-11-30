教育部表揚品德教育特色學校 新北永平高中前進國際

新北市立永平高中特色分享

在今年「114年教育部品德教育特色學校觀摩及表揚大會」上，教育部共表揚了31所特色學校，教育部政務次長張廖萬堅特別深入了解特色學校如何推動品德教育，並給予高度肯定。其中，新北市立永平高中前往馬來西亞姊妹校展開國際志工服務，將愛推廣到國際。

在114年品德教育特色學校表揚上，教育部政務次長張廖萬堅特別深入了解並給予高度肯定。像是新北市立永平高中前往馬來西亞姊妹校展開國際志工服務，到老婦院陪伴老婆婆共餐，到兒童殘障院、華人小學，進行彩繪牆壁課程及品德、科學育樂營，透過多元服務，培養學生國際競合力，實踐社會關懷。

廣告 廣告

張廖萬堅次長還提到，永平高中每年最後一個上課日，永平師生以飢餓12小時來渡過，捐出餐費給世界展望會，幫助弱勢貧童，學習感恩、惜福、關懷、行善等品格，至今已舉辦17年，成為永平人共同回憶。

另外，學校也與沛德文教基金會合作，規劃以品德教育為根基的彈性課程教學，對應SEL內容，結合導師班級經營，教授7個以培養學生由個人至公眾成功的品格習慣；又與新生代基金會合作，將「品德思辨咖啡屋」納入新生訓練，引導高一生探討誠信、尊重、責任等核心價值，培養思辨與判斷力。